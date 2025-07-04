Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Soctrip
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Soctrip

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Soctrip

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 400/8B

- 400/10 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý và lãnh đạo đội ngũ: Giám sát và hỗ trợ đội ngũ Account Manager, Product Manager, và Operations Specialist để đảm bảo đạt được các mục tiêu doanh thu và hiệu suất kinh doanh của mảng thuê xe.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược: Phát triển quan hệ với các công ty cho thuê xe địa phương và quốc tế, các hãng cung cấp dịch vụ xe công nghệ để tối ưu hóa sự hiện diện của Soctrip trên thị trường thuê xe.
Tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh của đối tác: Phân tích các dữ liệu liên quan đến hiệu suất đặt xe, tỷ lệ sử dụng xe và phản hồi khách hàng để đưa ra các chiến lược cải thiện doanh thu cho đối tác.
Phát triển mạng lưới đối tác: Thu hút thêm các đối tác mới, đàm phán các điều khoản hợp đồng bao gồm chi phí, dịch vụ bảo hiểm và các chương trình khuyến mãi.
Giải quyết các vấn đề phát sinh: Xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp giá cả, bảo hiểm, dịch vụ và các sự cố giữa khách hàng và đối tác.
Phối hợp với các phòng ban liên quan: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Marketing, Product, và Partner Marketing để triển khai các chiến dịch khuyến mãi và các sáng kiến kinh doanh hiệu quả.
Operations Specialist (Cars): Đảm bảo quy trình vận hành dịch vụ thuê xe hiệu quả và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến vận hành.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực thuê xe, vận tải hoặc OTA. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đối tác lớn hoặc phát triển mạng lưới đối tác trong lĩnh vực này.
Kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo đội ngũ, khả năng đàm phán và giao tiếp xuất sắc, và phân tích dữ liệu hiệu quả.
Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Vận tải, Marketing, hoặc ngành liên quan.
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh (nói và viết). Công nghệ: Am hiểu các hệ thống quản lý đội xe (Fleet Management System) và các công cụ phân tích dữ liệu.

Tại Soctrip Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo kết quả đánh giá hiệu suất và tình hình hoạt động của công ty.
Thưởng vào các dịp lễ đặc biệt: Sinh nhật, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc khánh (2/9)… tùy theo tình hình kinh doanh thực tế.
Tham gia các chương trình nội bộ: Teambuilding, tiệc tất niên, tân niên và các hoạt động gắn kết đội ngũ.
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc như máy tính, phần mềm và công cụ hỗ trợ theo yêu cầu công việc.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/ năm, cùng các ngày nghỉ lễ/tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Soctrip

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Soctrip

Soctrip

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 400/8B -400/10 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

