Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Phát triển và quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số.

Phân tích thị trường, xác định cơ hội kinh doanh và đề xuất các giải pháp tăng trưởng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực trang sức hoặc hàng tiêu dùng cao cấp.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán tốt.

Am hiểu thị trường và có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VLUXE

