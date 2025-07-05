Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH OTOKI VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Kênh bán hàng: GT Hồ Chí Minh và KV Đông/ Tây Nam Bộ.

Quản lý đội ngũ sales

Chăm sóc và phát triển doanh số khách hàng hiện tại

Tìm kiếm và liên hệ phát triển khách hàng mới

Thực hiện các báo cáo liên quan công việc với cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

Cần tuyển 2 nhân viên Nam/Nữ.

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 3 năm sales ngành thực phẩm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương tại các công ty Hàn Quốc.

Tại CÔNG TY TNHH OTOKI VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 30-40 triệu (Thỏa thuận theo năng lực).

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30). Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:00), nghỉ 2 thứ 7 giữa tháng.

Tham gia BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.

Xét duyệt tăng lương hằng năm. Thưởng tết, lương tháng 13, ...

Chế độ khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding, YEP hàng năm.

Được trang bị thiết bị và đồng phục khi làm việc.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OTOKI VIET NAM

