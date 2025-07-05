Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH OTOKI VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH OTOKI VIET NAM
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Kênh bán hàng: GT Hồ Chí Minh và KV Đông/ Tây Nam Bộ.
Quản lý đội ngũ sales
Chăm sóc và phát triển doanh số khách hàng hiện tại
Tìm kiếm và liên hệ phát triển khách hàng mới
Thực hiện các báo cáo liên quan công việc với cấp trên.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
Cần tuyển 2 nhân viên Nam/Nữ.
Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 3 năm sales ngành thực phẩm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương tại các công ty Hàn Quốc.
Tại CÔNG TY TNHH OTOKI VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 30-40 triệu (Thỏa thuận theo năng lực).
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30). Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:00), nghỉ 2 thứ 7 giữa tháng.
Tham gia BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.
Xét duyệt tăng lương hằng năm. Thưởng tết, lương tháng 13, ...
Chế độ khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding, YEP hàng năm.
Được trang bị thiết bị và đồng phục khi làm việc.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OTOKI VIET NAM
