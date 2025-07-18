Tuyển Trưởng nhóm Marketing ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

Nội dung công việc:

1. Chiến lược & lập kế hoạch:

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể cho ngành hàng Android & Laptop theo từng quý, tháng, chiến dịch.Đề xuất và triển khai các chương trình truyền thông tích hợp (IMC): digital, in-store, POSM, KOLs, activation…

Lên kế hoạch truyền thông cho sản phẩm mới, chương trình ưu đãi, các dịp bán hàng trọng điểm.

2. Triển khai & phối hợp:

Làm việc trực tiếp với các hãng (Samsung, OPPO, Xiaomi, HP, Asus...) để thống nhất thông điệp truyền thông, kế hoạch marketing hỗ trợ sell-in/sell-out.

Phối hợp với Trade Marketing, Sales và Visual Merchandising để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả triển khai tại điểm bán.

Giám sát chất lượng hình ảnh, thông điệp marketing của ngành hàng trên toàn hệ thống.

3. Phân tích & tối ưu:

Theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch, hành vi người tiêu dùng, tình hình thị trường và đối thủ để đưa ra giải pháp cải tiến liên tục.

Quản lý ngân sách marketing hiệu quả, tối ưu ROI.

4. Quản lý đội ngũ:

Quản lý nhóm 6–10 nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc và phát triển năng lực đội nhóm.

Tạo động lực, định hướng công việc và đảm bảo tinh thần gắn kết trong team.

Về HESMAN GROUP:

“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên đã từng làm việc ở mảng thiết bị công nghệ hoặc bán lẻ.

Kỹ năng quản lý dự án, làm việc đa nhiệm và phối hợp phòng ban tốt.

Tư duy chiến lược, sáng tạo, hiểu hành vi khách hàng ngành hàng điện tử.

Thành thạo các công cụ phân tích số liệu marketing và hiệu suất chiến dịch.

Kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 40 triệu/tháng (lương cứng + KPI + thưởng hiệu quả).

Nhận cổ phiếu ESOP nếu đạt thành tích vượt trội.

Toàn quyền quản lý ngành hàng, tự chủ trong điều hành sản phẩm.

Cơ hội làm việc với các thương hiệu lớn như APPLE / SAMSUNG ,…

Tham gia chương trình đào tạo nâng cao, du lịch – teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

