Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 31, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Biên Hoà, Huyện Châu Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo cho công nhân viên về vận hành, sử dụng và quản lý thiết bị tự động như AGV, hệ thống nâng Lifter, hệ thống điều phối MCS/RCS, các thiết bị logistics khác trong nhà máy.

• Phối hợp cùng các bộ phận để triển khai các dự án cải tiến hoặc ứng dụng hệ thống tự động, đảm bảo tiến độ và kiểm soát chi phí hiệu quả

• Làm việc cùng đội ngũ sản xuất, IT, và kho để phân tích dữ liệu vận hành, tìm ra điểm chưa tối ưu, hỗ trợ xử lý lỗi và đề xuất giải pháp cải tiến và tối ưu hiệu suất

• Thực hiện kiểm tra, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố phần cứng/logistics khi cần.

• Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp, tự động hóa, Kỹ thuật máy tính / CNTT,...

• Tiếng Trung hoặc tiếng Anh tốt (ưu tiên tiếng Trung)

• Từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan: kỹ sư công nghiệp, kỹ sư tự động hóa, IT hệ thống sản xuất...

• Sinh viên mới tốt nghiệp nhưng có thực tập/đồ án liên quan vẫn được cân nhắc.

• Biết hoặc từng làm việc với các hệ thống như: AGV, MCS, RCS, Lifter, WMS,...

• Có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, phần cứng và phần mềm trong nhà máy.

• Biết cách đọc dữ liệu vận hành/logistics và sử dụng Excel/PPT để báo cáo.

• Có khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban khác như sản xuất, bảo trì, IT,...

• Có thể phối hợp đi 3 ca khi có yêu cầu

• Có thể đào tạo tại Trung Quốc

Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) Thì Được Hưởng Những Gì

▸ Được làm việc trong nhà máy mới, sạch đẹp, quy mô và hiện đại (TVC)

▸ Lương đóng bảo hiểm cao

▸ Thời gian làm việc: 7:30 - 16:00

▸ Chỉ làm việc 2 ngày thứ 7 mỗi tháng

▸ Thưởng tháng 13, thưởng định kỳ mỗi 6 tháng, thưởng chuyên cần 6 tháng, xét tăng lương hàng năm

▸ Bảo hiểm tai nạn 24/24 (bên cạnh các BH cơ bản)

▸ Quà Tết, Trung thu, hiếu hỉ, sinh nhật, các ngày lễ lớn trong năm

▸ Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, phục vụ bữa trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)

