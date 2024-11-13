Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG PHÁT

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG PHÁT

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11 TRẦN QUỐC TOẢN, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

1. Xây dựng hình ảnh thương hiệu nhà hàng, lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược marketing
• Lập kế hoạch phát triển thương hiệu
• Lập kế hoạch xúc tiến bán hàng, đảm bảo doanh thu nhà hàng
• Liên tục cập nhật, nghiên cứu thị trường
• Triển khai chiến dịch marketing theo mùa vụ
2. Truyền thông nội bộ
• Truyền thông trong chính đội ngũ nhân sự để hiểu về văn hóa, biết về sản phẩm và dịch vụ đang cung cấp, từ đó hiểu hoạt động kinh doanh của nhà hàng, gắn bó với công việc lâu dài và cố gắng phấn đấu trong công việc nhiều hơn
• Các hoạt động teambuilding, tổng kết cuối năm, các hoạt động đào tạo nhân sự.
3. Chăm sóc khách hàng
• bắt được thông tin của khách hàng cũ, thân thiết để lên kế hoạch chăm sóc.
• Chăm sóc khách hàng mới trên các kênh truyền thông của nhà hàng như facebook, zalo, google, linkedin...

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Sáng tạo, có khả năng bắt trend
• Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Trade MKT
• Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
• Gắn bó lâu dài
• Thời gian làm việc: linh động
• Địa điểm: Không cố định (Nhiều nhà hàng)

Tại CÔNG TY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 18.000.000 – 20.000.000VNĐ, thưởng KPI
• Lương tháng 13, thưởng cuối năm.
• Tăng lương theo năng lực
Chế độ thưởng, nghỉ lễ tết, phúc lợi theo quy định công ty
Đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH TMDV ĐÔNG HƯNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô L5, tầng 1, tòa nhà Hanoi Aqua Central, 44 Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

