Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Bình Minh The Garden, 93 Đức Giang, Phường Đức Giang, Long Biên

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho công ty (Lĩnh vực: Thiết kế nội thất, xây dựng)

Quản lý các chiến dịch truyền thông, phát triển thương hiệu trên các kênh truyền thông.

Đo lường hiệu quả các chiến dịch và điều chỉnh kế hoạch.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý marketing, phát triển thương hiệu, và truyền thông.

Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, phân tích thị trường và quản lý ngân sách.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm.

Có khả năng xây dựng, quản lý phòng Marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to tới 35tr

Thưởng hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs)

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật lao động (áp dụng với nhân viên sau khi đã hết thời gian thử việc)

Thưởng tháng thứ 13 và thưởng Tết theo hiệu quả và mức độ hoàn thành công việc

Qũy phép: 12 ngày phép/năm. Qũy phép năm tăng theo quy định của Pháp luật

Được làm việc với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, đúng với chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin