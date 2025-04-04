Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 22 - 27 Triệu

Mức lương 22 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 22 - 27 Triệu

Điều hành trực tiếp toàn bộ hoạt động tại xưởng sản xuất, chịu trách nhiệm triển khai sản xuất, phân công lao động theo kế hoạch, quy trình quản lý sản xuất của Xưởng.

Theo dõi thống kê các sản phẩm không phù hợp, tỷ lệ phế trong quá trình sản xuất và đưa ra các hành động khắc phục, cải tiến.

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, vệ sinh.

Giám sát quy trình sản xuất và điều chỉnh lịch trình khi cần thiết

Liên lạc giữa các bộ phận và với các bên khác ví dụ như nhà cung cấp quản lý

Đảm bảo an ninh, an toàn, sức khỏe và vệ sinh lao động trong quá trình tổ chức điều hành sản xuất.

Định kỳ đề xuất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất, đảm bảo việc vận hành suôn sẻ

Thực hiện các báo cáo đúng thời hạn theo qui định của cấp trên

Thực hiện các công việc liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Đánh giá hiệu suất của nhân viên sản xuất, xác định nhu cầu đào tạo. Giải quyết các vấn đề khi có phát sinh

Với Mức Lương 22 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hoá hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương.

Có khả năng điều hành, phân công lao động.

Có kinh nghiệm thực tế làm tại nhà máy sản xuất

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tận tụy.

Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 22.000.000 - 27.000.000/tháng

Hưởng chế độ BHXH đầy đủ

Thưởng quý, sinh nhật, hiếu hỉ,…

Môi trường năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company

