Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Mức lương 1,200 - 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Mỹ - Long An, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD

• Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

• Xây dựng kế hoạch sản xuất theo chiến lược kinh doanh và yêu cầu của công ty.

• Quản lý, giám sát quy trình sản xuất đảm bảo tuân thủ đúng tiêu chuẩn chất lượng, quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

• Đánh giá, tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí.

• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong phòng sản xuất, đảm bảo đội ngũ có tay nghề cao và tuân thủ kỷ luật lao động.

• Phối hợp với các phòng ban khác như Kỹ thuật, Bảo trì, Chất lượng, Kho vận để đảm bảo sản xuất liên tục và hiệu quả.

• Giám sát việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc sản xuất.

• Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, hiệu suất, chất lượng sản phẩm và các vấn đề phát sinh cho Ban Giám đốc.

• Đề xuất các sáng kiến, cải tiến trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất lao động và giảm thiểu lãng phí.

• Các công việc khác theo chỉ đạo từ Cấp trên.

Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Học vấn

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện – Điện tử, Quản lý công nghiệp, Quản trị sản xuất hoặc các ngành liên quan.

+ Kinh nghiệm

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, trong đó có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý sản xuất tại các nhà máy có quy mô từ 200 nhân sự trở lên.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất điện máy, thiết bị gia dụng.

+ Hiểu biết chuyên môn

• Kiến thức sâu về quy trình sản xuất, quản lý dây chuyền sản xuất, kiểm soát chất lượng.

• Am hiểu sâu về quy trình lắp ráp các sản phẩm điện gia dụng, điện tử. Sản phẩm lắp ráp cơ khí.

• Am hiểu về quản trị sản xuất 4M

• Hiểu biết về bảo trì máy móc, thiết bị sản xuất và an toàn lao động trong nhà máy.

• Nắm vững các quy định pháp luật về lao động, an toàn sản xuất và môi trường làm việc.

+ Kỹ năng

• Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và phát triển đội nhóm.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác.

• MS office. Kỹ năng điều tra phân tích lỗi, báo cáo (Excel, Word, Power Point)

• Có tư duy cải tiến liên tục, tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận, hấp dẫn theo năng lực.

• Thưởng theo hiệu suất công việc và kết quả kinh doanh.

• Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

• Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin