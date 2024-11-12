Tuyển Tài chính Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C4, Khu Villa An Phú Đông, Quận 12, TP HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

- Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của công ty. Tổ chức vận hành, thực hiện công tác kế toán, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán.

- Tổ chức thực hiện thu thập, ghi chép, tổng hợp và hạch toán kế toán của các công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời.

- Phối hợp với các phòng ban tham mưu giúp Giám đốc quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn

- Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ, kiểm soát mảng giá thành hàng hóa, ngân sách công ty.

- Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc

- Lập báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn.

- Tham mưu Giám đốc về bộ máy kế toán của Công ty: Tuyển mới nhân sự, tinh gọn, kiện toàn nhân sự đảm bảo hoạt động hiệu quả

- Tổ chức và giám sát thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

- Cập nhật, chấp hành quản lý sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của Công ty và Nhà nước; Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính, kế toán"

- Quản lý và đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

- Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tài chính - kế toán.

- Xây dựng, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế, quy trình....liên quan đến nghiệp vụ tài chính - kế toán.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán; Ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Hiểu biết sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán trao đổi để giải quyết công việc

- Kết nối với các phòng ban hài hòa, hợp tác....

- Kinh nghiệm từ 5 năm trong ngành và 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng KPI tháng, quý, lễ tết, lương tháng 13, BHXH

- Được tham gia nghỉ dưỡng, du lịch hàng năm

- Tham gia các chương trình thiện nguyên, sự kiện do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nông Nghiệp Phú Lâm Tây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin