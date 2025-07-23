Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 19 Tòa Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tham gia vào quá trình khảo sát hệ thống xử lý môi trường khi có yêu cầu

Tính toán chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn. Tính toán kết cấu thiết bị,...

Triển khai bản vẽ chi tiết thiết bị gia công, bản vẽ đường ống tổng thể, chi tiết phù hợp với yêu cầu công nghệ.

Lập các hồ sơ dự toán, dự thầu, khái toán các thiết bị gia công, đường ống, linh phụ kiện

Tham gia vào quá trình đánh giá chất lượng công trình sau khi hoàn thành

Làm các nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học nghành cơ khí chế tạo - Piping

Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo • Nắm vững về hệ thống đường ống.

Có khả năng xây dựng các bản vẽ chế tạo thiết bị, tính toán kết cấu và bản vẽ hệ thống đường ống.

Hiểu biết các thiết bị nghành môi trường, các thiết bị một số nghành công nghiệp nặng như Ximang, Thép, Luyện Kim,..

Có khả năng bóc tách, dự toán công trình. Ưu tiến biết sử dụng các phần mềm dự toán

Chịu được áp lực, có khả năng đi công tác xa nhà.

Ưu tiên nam giới, có kinh nghiệm làm về các dự án xử lý nước.

Thành thạo autocad, Solidworks. Các phần mềm chuyên nghành

Tiếng Anh hoặc Trung đọc hiểu chuyên ngành

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 17-25M+ VNĐ (thỏa thuận theo năng lực)

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (thứ 7 linh hoạt làm online)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Chính sách phúc lợi, thưởng lễ, tết và lương tháng 13 theo quy định công ty

Hỗ trợ cơm trưa văn phòng 50k/bữa

Phụ cấp gửi xe, điện thoại

Phụ cấp con nhỏ 500k/bé/tháng với bé dưới 6 tuổi

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.