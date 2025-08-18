Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phần mềm 365 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp A tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác nguồn data từ công ty cung cấp và chủ động tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.

Phát triển doanh thu đến từ những khách hàng hiện có của công ty theo dự án công ty.

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ công ty dựa trên nhu cầu khách hàng.

Phân tích nhu cầu, đề xuất giải pháp nâng cao doanh thu cho công ty.

Sử dụng linh hoạt các công cụ & phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề từ khách hàng một cách kịp thời & chuyên nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm Tư vấn, CSKH, Sales...

Có kinh nghiệm về phần mềm là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp, khả năng thuyết phục.

Tính cách cá nhân mạnh mẽ, năng động, nhiệt huyết, có định hướng đạt mục tiêu, chủ động, tích cực.

Khả năng làm việc dưới áp lực, thích nghi và phát triển trong môi trường di chuyển nhanh.

Tại Công ty cổ phần phần mềm 365 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu theo năng lực (chính sách lương rõ ràng bao gồm: lương cứng, lương hoàn thành KPI, thưởng KPI).

Được hưởng lương tháng 13 theo kết quả công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ lễ, nghỉ tết.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Tham gia các buổi party và du lịch của công ty, đãi ngộ cho người thân du lịch hàng năm.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước.

Nhân viên có thâm niên từ 1 năm trở lên sẽ có thêm bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe 24/7.

Thưởng thâm niên cho những nhân viên gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm 365

