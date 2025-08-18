Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 280 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3 ...và 4 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Thực tập các công việc của ngành du lịch

Hỗ trợ nhân viên chính thức trong việc tư vấn và bán các gói đầu tư và tour du lịch cho khách hàng

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch

Hỗ trợ trong việc đặt phòng khách sạn, vé máy bay và các dịch vụ du lịch khác

Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch mới

Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng

Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm du lịch

Học hỏi và áp dụng các quy trình, chính sách của công ty trong lĩnh vực du lịch

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: không yêu cầu

Tuổi từ 20 - 30

Năng động sáng tạo, có tinh thần cầu tiến

Có kiến thức cơ bản về du lịch, lữ hành, khách sạn, nghỉ dưỡng

Quyền Lợi

Mức lương: 9 - 11 triệu ( Lương cứng 7 - 8 triệu )

Cung cấp công cụ làm việc

Cơ hội thăng tiến cao cấp chuyên viên sau khi kết thúc thực tập

Hỗ trợ dấu thực tập

Được học hỏi bài bản các chuyên môn công việc, kĩ năng

Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.

Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

