Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 280 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3 ...và 4 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực tập các công việc của ngành du lịch
Hỗ trợ nhân viên chính thức trong việc tư vấn và bán các gói đầu tư và tour du lịch cho khách hàng
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch
Hỗ trợ trong việc đặt phòng khách sạn, vé máy bay và các dịch vụ du lịch khác
Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch mới
Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng
Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm du lịch
Học hỏi và áp dụng các quy trình, chính sách của công ty trong lĩnh vực du lịch

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: không yêu cầu
Tuổi từ 20 - 30
Năng động sáng tạo, có tinh thần cầu tiến
Có kiến thức cơ bản về du lịch, lữ hành, khách sạn, nghỉ dưỡng

Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 11 triệu ( Lương cứng 7 - 8 triệu )
Cung cấp công cụ làm việc
Cơ hội thăng tiến cao cấp chuyên viên sau khi kết thúc thực tập
Hỗ trợ dấu thực tập
Được học hỏi bài bản các chuyên môn công việc, kĩ năng
Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.
Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 11 đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

