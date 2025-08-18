Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
- Hà Nội: 280 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3 ...và 4 địa điểm khác, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực tập các công việc của ngành du lịch
Hỗ trợ nhân viên chính thức trong việc tư vấn và bán các gói đầu tư và tour du lịch cho khách hàng
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch
Hỗ trợ trong việc đặt phòng khách sạn, vé máy bay và các dịch vụ du lịch khác
Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch mới
Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng
Tham gia vào các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm du lịch
Học hỏi và áp dụng các quy trình, chính sách của công ty trong lĩnh vực du lịch
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20 - 30
Năng động sáng tạo, có tinh thần cầu tiến
Có kiến thức cơ bản về du lịch, lữ hành, khách sạn, nghỉ dưỡng
Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp công cụ làm việc
Cơ hội thăng tiến cao cấp chuyên viên sau khi kết thúc thực tập
Hỗ trợ dấu thực tập
Được học hỏi bài bản các chuyên môn công việc, kĩ năng
Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.
Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI