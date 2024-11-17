Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Vị trí Content & Social Media Specialist chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển nội dung sáng tạo nhằm quảng bá thương hiệu Vietnam Express Tour, thu hút khách hàng tiềm năng và gia tăng sự tương tác trên các kênh truyền thông xã hội. Vị trí này đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng viết, tư duy sáng tạo và am hiểu về các nền tảng mạng xã hội để đảm bảo chiến lược nội dung luôn phù hợp với xu hướng và nhu cầu thị trường. Nhiệm vụ chính:

Lên kế hoạch và sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp cho các kênh truyền thông xã hội của công ty như Facebook, Instagram, TikTok, và website.

Quản lý các kênh mạng xã hội: Đăng bài thường xuyên, quản lý lịch đăng, và theo dõi phản hồi của người dùng để tăng cường sự tương tác.

Phát triển chiến dịch nội dung sáng tạo: Phối hợp với các bộ phận khác để tạo ra các chiến dịch nội dung thu hút và truyền cảm hứng, phù hợp với từng thời điểm như các chương trình tour đặc biệt hoặc sự kiện.

Tối ưu hóa nội dung SEO: Đảm bảo nội dung trên website được tối ưu hóa để tăng lưu lượng truy cập từ công cụ tìm kiếm, bao gồm viết bài blog và cập nhật nội dung trang.

Theo dõi và phân tích hiệu quả nội dung: Sử dụng các công cụ phân tích như Facebook Insights, Google Analytics để theo dõi hiệu quả của các bài đăng và chiến dịch, từ đó tối ưu hóa nội dung cho phù hợp với đối tượng khách hàng.

Tương tác với khách hàng: Phản hồi bình luận, tin nhắn (bước đầu, sau đó pass cho Sales chăm sóc tiếp) trên các kênh mạng xã hội và tạo ra các cuộc thảo luận tích cực để giữ chân và tăng lòng tin khách hàng.

Cập nhật xu hướng: Nắm bắt các xu hướng nội dung và mạng xã hội mới nhất để luôn duy trì tính cạnh tranh và sáng tạo trong các chiến dịch marketing.

Quản lý ngân sách quảng cáo cho nội dung: Đề xuất và triển khai các chiến dịch quảng cáo nội dung phù hợp để gia tăng lượt tương tác và tiếp cận khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing, quản lý mạng xã hội hoặc vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc dịch vụ.

Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung: Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng và phù hợp với mục tiêu thương hiệu.

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội: Am hiểu và thành thạo sử dụng các kênh như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Kỹ năng phân tích: Có khả năng theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung trên các kênh, từ đó tối ưu hóa chiến lược nội dung.

Kỹ năng thiết kế cơ bản: Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, Adobe Photoshop hoặc các công cụ tương đương là một lợi thế.

Tư duy chiến lược và quản lý thời gian: Có khả năng lập kế hoạch và quản lý nhiều dự án cùng lúc, đảm bảo tiến độ công việc.

Sáng tạo và linh hoạt: Luôn tìm tòi, cập nhật các xu hướng mới và đưa ra các ý tưởng sáng tạo trong sản xuất nội dung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, dựa trên kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng: Theo hiệu quả công việc và doanh số bán hàng của công ty.

Chế độ phúc lợi: Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội du lịch: Đi du lịch thả ga, tham gia các chuyến khảo sát, tham quan du lịch để hiểu sâu hơn về sản phẩm và dịch vụ của công ty Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LỮ HÀNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM

