Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Tư vấn bảo hiểm

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 172

- 174 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM.

·Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
·Xây dựng niềm tin về dịch vụ bảo hiểm, tư vấn sản phẩm bảo hiểm và ký hợp đồng.
·Xây dựng, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nhân viên các phòng ban nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất và đưa ra giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng.
·Mở rộng mối quan hệ để tăng cơ hội mang sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng.
·Chào đón khách hàng và tiếp nhận ý kiến, hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng.
·Xây dựng hình ảnh cá nhân trên các trạng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok nhằm thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu cho Công ty.
·Hỗ trợ các event tổ chức tại văn phòng và khách hàng tham dự nhằm tăng cơ hội chốt hợp đồng.

·Từ 20 – 45 tuổi.
·Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.
·Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.
·Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm sẽ được đạo tạo kiến thức và nghiệp vụ từ đầu.
·Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng tốt các ứng dụng công nghệ và mạng xã hội, ngoại hình sáng, tác phong chuyên nghiệp.
·Tinh thần làm việc cầu tiến, chịu được áp lực, ham học hỏi và trách nhiệm công việc cao.

·Mức lương: Lương cứng từ 4.000.000 + hoa hồng 40% (thưởng theo doanh thu, mức thu nhập từ 10.000.000 trở lên).
·Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.
·Được tham gia nhiều khóa đào tạo bổ ích về kiến thức và kỹ năng mềm.
·Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.
·Có cơ hội thăng tiến lên chức quản lý chỉ sau 6 tháng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, 108 Nguyễn Hoàng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

