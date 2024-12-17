Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vietcombank Tower, Công trường Mê Linh, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh - 244 Pasteur, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 1

- Hoàn thành các chương trình đào tạo ban đầu và định kỳ của công ty.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo Tháng/Quý/Năm.

- Xây dựng các mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khai thác data khách hàng từ các chiến dịch maketing của công ty.

- Tư vấn thiết kế kế hoạch bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư hiệu quả cho khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục ký kết hợp đồng, giải quyết quyền lợi.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện triển lãm của công ty tổ chức.

- Chăm sóc trước, trong và sau bán hàng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ cao cấp khác biệt.

- Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân là một chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

- Độ tuổi: 22-35 tuổi

- Có bằng tốt nghiệp CĐ/ĐH

- Ứng viên có kinh nghiệm ngành sale, tư vấn, chăm sóc KH, ngân hàng, … là 1 lợi thế

- Chịu được áp lực, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

- Có mục tiêu mong muốn phát triển bản thân, phát triển thu nhập.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng sử dụng MXH trong việc bán hàng và xây dựng thương hiệu cá nhân, và xử lý tình huống tốt.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15.000.000vnđ - 18.000.000 vnđ/ tháng

- Thưởng tháng : từ 8,5% - 25% doanh số

- Phụ cấp đi lại, điện thoại: 1.800.000vnđ/ tháng

- Hỗ trợ huấn luyện: 3.000.000vnđ/lần

- Được cấp IPAD để làm việc

- Bảo hiểm: sức khoẻ, thai sản, tai nạn cho nhân viên

- Hỗ trợ chi phí tiếp khách F&B tại văn phòng.

- Văn phòng hiện đại, sáng tạo, môi trường làm việc thân thiện ( được vinh doanh : “Nơi làm việc xuất sắc” do tổ chức công bố bảng xếp hạng nơi làm việc Xuất Sắc hàng đầu Great Place to Work trao tặng)

- Được thăng tiến lên cấp quản lý sau 12 tháng

- Cơ hội đi du lịch nước ngoài hàng năm

- Được đào tạo kiến thức kĩ năng toàn diện từ các khoá học đến từ Tập đoàn Canada

- Được tham gia các sự kiện triễn lãm, workshop do công ty tổ chức bầu không khí đầy nghệ thuật.

