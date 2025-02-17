Tuyển Tư vấn bảo hiểm Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Mục đích của công việc:

- Tham gia triển khai việc tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng với các công ty bảo hiểm để đảm bảo cung ứng cho hoạt động công ty.

- Tham gia tổ Ứng phó khẩn nguy, SAT Team.

- Tham gia các tổ dự án, tổ công tác do Ban Lãnh đạo phân công.

- Thực hiện việc báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý/năm.

II. Mô tả công việc:

- Tìm kiếm nhà cung cấp/ công ty Bảo hiểm đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch Bảo hiểm Hàng không; đàm phán, thương thảo hợp đồng; đấu mối với các phòng ban nhằm trao đổi về các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hàng không.

- Thông tin, báo cáo và trao đổi với đối tác về các hợp đồng Bảo hiểm hàng không.

- Thực hiện quy trình phê duyệt hồ sơ liên quan đến bảo hiểm hàng không, trình ký Hợp đồng, thực hiện việc tạm ứng, thanh toán.

- Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, thực hiện các thủ tục bảo hiểm hàng không liên quan đến hành khách, phi hành đoàn theo từng giai đoạn và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Thực hiện quy trình phê duyệt hồ sơ liên quan đến bảo hiểm phi hàng không, trình ký Hợp đồng, thực hiện việc tạm ứng, thanh toán.