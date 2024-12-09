Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 12A, Toà nhà CII Tower, số 152, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh TP.HCM, Việt Nam.

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

· Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng mối quan hệ với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng mạng lưới khách hàng bền vững.

· Lên kế hoạch, tư vấn và trình bày các giải pháp tài chính được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng khách hàng, đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả.

· Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc chu đáo trong suốt quá trình từ trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.

· Am hiểu sâu sắc về sản phẩm của công ty để giải quyết quyền lợi cho khách hàng một cách chính xác và nhanh chóng.

· Tham gia tích cực vào việc tổ chức và hỗ trợ các buổi hội thảo, sự kiện dành cho khách hàng do công ty tổ chức.

· Xây dựng hình và ảnh thương hiệu cá nhân song hành với hình ảnh và thương hiệu công ty

Yêu Cầu Công Việc

· Độ tuổi từ 21 – 45 tuổi.

· Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

· Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Kinh doanh, Sale, CSKH là một lợi thế.

· Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, giải quyết tình huống.

· Thích nghi tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản cộng với hoa hồng (35 - 40%) và các khoản thưởng khác theo năng lực.

· Được tham gia khóa đào tạo nền tảng kéo dài 12 ngày về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh (Trợ cấp 3 triệu 5 trong thời gian đào tạo và nhận chứng chỉ đào tạo miễn phí).

· Khám sức khỏe định kỳ và tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện.

· Môi trường làm việc hiện đại: Làm việc trong không gian năng động, chuyên nghiệp với sự tự do về thời gian và sáng tạo.

· Lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhiều cơ hội để mở rộng kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

