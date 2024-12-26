Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

⁃ Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
⁃ Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng.
⁃ Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí ứng tuyển.
⁃ Chăm sóc khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng của công ty.
⁃ Chủ động tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hội thảo do công ty tổ chức: Workshop, Roadshow, Tea Break,..
⁃ Lập báo cáo về kế hoạch, kết quả hoạt động theo từng tuần, tháng cho quản lý trực tiếp.
⁃ Chú trọng xây dựng thương hiệu công ty, xây dựng thương hiệu cá nhân đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất cho khách hàng. ( được cung cấp công cụ và hướng dẫn).

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 24 - 35.
⁃ Kinh nghiệm làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào tối thiểu 1 năm.
⁃ Có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Giọng nói rõ ràng, ngoại hình sáng.
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, xử lý tình huống.
- Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
⁃ Tinh thần ham học hỏi và có đam mê tự chủ thu nhập.
- Ưu tiên có kinh nghiệm về: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kinh Doanh, Bất động sản, Sales Oto, Chứng khoán, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục, Thẩm mỹ.. là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc full lương.
- Lương cơ bản : 12 - 18 triệu/tháng.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo quy định ( Lộ trình 6 tháng ).
⁃ Nghỉ T7 - CN, nghỉ phép 20 ngày/năm.
- Được hỗ trợ Data khách hàng tiềm năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

