Tuyển Tư vấn bảo hiểm Bảo Việt Life Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty Bảo Việt Sài Gòn, 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Tư vấn bảo hiểm

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới để mở rộng danh sách khách hàng của công ty.

- Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng hiện có, đáp ứng nhu cầu của họ và giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Thực hiện các cuộc gặp gỡ, trình bày sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng potenial để tạo ra doanh số bán hàng cao nhất.

- Theo dõi xu hướng thị trường, phân tích thông tin từ đối thủ cạnh tranh để xác định chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm gia tăng doanh thu cho công ty.

- Báo cáo tổ chức regularity theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán và kinh tế,...;

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng;

- Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà Nước;

- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp;

- Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ;

- Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoán...

Tại Bảo Việt Life Pro Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng ổn định từ [ 5 - 20 triệu đồng] + hoa hồng cao, không giới hạn theo kết quả làm việc.

- Thưởng nóng: Các khoản thưởng hàng tháng, quý, năm khu đạt đủ chỉ tiêu kinh doanh.

- Chương trình đào tạo chuyên sâu: Được đào tạo bài bản từ đầu với các chuyên gia trong ngành, giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng tư vấn tài chính bảo hiểm

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển nghề nghiệp bước lên với các vị trí quản lý chỉ sau 6 tháng đến 1 năm.

- Du lịch hàng năm: Cơ hội tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước, team-building, sự kiện công ty.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe đặc biệt cho bản thân.

- Môi trường làm việc năng động: Văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, văn hóa hỗ trợ và phát triển lẫn nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bảo Việt Life Pro

