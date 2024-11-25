Tuyển Tư vấn bảo hiểm Bảo Việt Life Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Bảo Việt Life Pro
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Bảo Việt Life Pro

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Bảo Việt Life Pro

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Công ty Bảo Việt Sài Gòn, 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới để mở rộng danh sách khách hàng của công ty.
- Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng hiện có, đáp ứng nhu cầu của họ và giải quyết các thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Thực hiện các cuộc gặp gỡ, trình bày sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng potenial để tạo ra doanh số bán hàng cao nhất.
- Theo dõi xu hướng thị trường, phân tích thông tin từ đối thủ cạnh tranh để xác định chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm gia tăng doanh thu cho công ty.
- Báo cáo tổ chức regularity theo yêu cầu.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán và kinh tế,...;
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng;
- Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà Nước;
- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp;
- Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ;
- Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoán...

Tại Bảo Việt Life Pro Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng ổn định từ [ 5 - 20 triệu đồng] + hoa hồng cao, không giới hạn theo kết quả làm việc.
- Thưởng nóng: Các khoản thưởng hàng tháng, quý, năm khu đạt đủ chỉ tiêu kinh doanh.
- Chương trình đào tạo chuyên sâu: Được đào tạo bài bản từ đầu với các chuyên gia trong ngành, giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng tư vấn tài chính bảo hiểm
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển nghề nghiệp bước lên với các vị trí quản lý chỉ sau 6 tháng đến 1 năm.
- Du lịch hàng năm: Cơ hội tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước, team-building, sự kiện công ty.
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe đặc biệt cho bản thân.
- Môi trường làm việc năng động: Văn phòng hiện đại, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, văn hóa hỗ trợ và phát triển lẫn nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bảo Việt Life Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bảo Việt Life Pro

Bảo Việt Life Pro

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 37, Keangnam Ha Noi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

