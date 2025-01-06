Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

-Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu chokhách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

-Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng cá nhân và doanhnghiệp.

-Chăm sóc khách hàng mới & khách hàng hiện hữu.

-Tư vấn giải đáp cho khách hàng về sản phẩm, chốt và kí kết hợpđồng.

-Tham gia hoạt động xây dựng thương hiêu cá nhân, đem đếnnhững trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng

-Ưu tiên tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng

-Ưu tiên có kinh nghiệm ngành ngân hàng, bảo hiểm, tài chính,...

-Ngoại hình sáng và tác phong chuyên nghiệp

-Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hànglà một lợi thế

-Luôn hoàn hành các tiêu chí công việc được đưa ra

-Có thể làm việc nhóm và làm việc độc lập

-Tư duy nhạy bén, trẻ trung và sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange) Thì Được Hưởng Những Gì

-Trợ cấp kinh doanh: lương cứng 8.000.000 - 11.000.000 -14.000.000 (chưa bao gồm hoa hồng sản phẩm 50%-60%) (chưa bao gồm thương quý/tháng).

-Training 2 tuần hỗ trợ thêm 3.000.000

-Thu nhập hoa hồng không giới hạn.

-Phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến rộng mở.

-Được hỗ trợ các công cụ và phần mềm hiện đại, tiện ích nhất.

-Khám sức khỏe định kì.

-Cơ hội đi du lịch trong nước và ngoài nước hàng năm.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sếp hỗ trợ tận tâm.

