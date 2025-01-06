Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange)
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange)

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

-Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu chokhách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
-Tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng cá nhân và doanhnghiệp.
-Chăm sóc khách hàng mới & khách hàng hiện hữu.
-Tư vấn giải đáp cho khách hàng về sản phẩm, chốt và kí kết hợpđồng.
-Tham gia hoạt động xây dựng thương hiêu cá nhân, đem đếnnhững trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng
-Ưu tiên có kinh nghiệm ngành ngân hàng, bảo hiểm, tài chính,...
-Ngoại hình sáng và tác phong chuyên nghiệp
-Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hànglà một lợi thế
-Luôn hoàn hành các tiêu chí công việc được đưa ra
-Có thể làm việc nhóm và làm việc độc lập
-Tư duy nhạy bén, trẻ trung và sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange) Thì Được Hưởng Những Gì

-Trợ cấp kinh doanh: lương cứng 8.000.000 - 11.000.000 -14.000.000 (chưa bao gồm hoa hồng sản phẩm 50%-60%) (chưa bao gồm thương quý/tháng).
-Training 2 tuần hỗ trợ thêm 3.000.000
-Thu nhập hoa hồng không giới hạn.
-Phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến rộng mở.
-Được hỗ trợ các công cụ và phần mềm hiện đại, tiện ích nhất.
-Khám sức khỏe định kì.
-Cơ hội đi du lịch trong nước và ngoài nước hàng năm.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sếp hỗ trợ tận tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 72 lê thánh tôn,phường bến nghé,quận 1 (VinCom Đồng Khởi) tầng 15.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

