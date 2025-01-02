Tuyển Tư vấn bảo hiểm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

- Phối hợp cùng Khối CNTT và NHĐT, các công ty thành viên… để thiết kế, xây dựng, ban hành các sản phẩm Bảo hiểm kết hợp giữa Ngân hàng và đối tác có ứng dụng CNTT.

- Phối hợp với các Phòng Ban đề xuất xây dựng cơ chế hoa hồng/lương kinh doanh cho nhân viên nội bộ, xây dựng các sản phẩm phù hợp, khen thưởng, chế tài đến toàn bộ các vị trí trong lực lượng kinh doanh của HDBank.

- Thực hiện tính lương kinh doanh bảo hiểm hàng tháng và phân bổ thu nhập, ghi nhận lợi nhuận về các ĐVKD/Khối/Phòng/Ban/Trung tâm hội sở (nếu có).

- Phát triển mạng lưới đối tác liên kết, khai thác các đối tác để triển khai thực hiện các chương trình kinh doanh BH.

- Quản lý và phát triển nhân viên