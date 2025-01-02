Tuyển Tư vấn bảo hiểm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Tuyển Tư vấn bảo hiểm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Tư vấn bảo hiểm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

- Phối hợp cùng Khối CNTT và NHĐT, các công ty thành viên… để thiết kế, xây dựng, ban hành các sản phẩm Bảo hiểm kết hợp giữa Ngân hàng và đối tác có ứng dụng CNTT.
- Phối hợp với các Phòng Ban đề xuất xây dựng cơ chế hoa hồng/lương kinh doanh cho nhân viên nội bộ, xây dựng các sản phẩm phù hợp, khen thưởng, chế tài đến toàn bộ các vị trí trong lực lượng kinh doanh của HDBank.
- Thực hiện tính lương kinh doanh bảo hiểm hàng tháng và phân bổ thu nhập, ghi nhận lợi nhuận về các ĐVKD/Khối/Phòng/Ban/Trung tâm hội sở (nếu có).
- Phát triển mạng lưới đối tác liên kết, khai thác các đối tác để triển khai thực hiện các chương trình kinh doanh BH.
- Quản lý và phát triển nhân viên

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm hoặc liên quan
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Có khả năng hoạch định và quản trị hiệu quả, ra quyết định, đào tạo và phát triển đội ngũ.

Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 25Bis (Một phần diện tích sử dụng tầng hầm 1 (B1) và các tầng 1,2,3,4,11,12,12A), Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

