Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
JobsGO Recruit

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Mô tả công việc
Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ tối ưu cho khách hàng
Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí
Chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng/ Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của kênh đại lý toàn thời gian - Nous by Sun Life
Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop/event của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Độ tuổi: từ 22 - 35 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và xử lý tình huống
Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Thái độ làm việc tốt, khả năng thích nghi cao
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong các ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng,...

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Thu nhập từ 12.000.000 - 18.000.000 VND
Thưởng doanh số tháng/quý/năm
Trợ cấp khác (chi phí gửi xe, điện thoại): 900.000 VND
Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng
Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước
Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

