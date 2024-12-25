Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Mô tả công việc

Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ tối ưu cho khách hàng

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí

Chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng/ Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của kênh đại lý toàn thời gian - Nous by Sun Life

Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop/event của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng/ phát triển khách hàng mới/ tiềm năng

Yêu cầu ứng viên

Độ tuổi: từ 22 - 35 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và xử lý tình huống

Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Thái độ làm việc tốt, khả năng thích nghi cao

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong các ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng,...

Quyền lợi

Thu nhập từ 12.000.000 - 18.000.000 VND

Thưởng doanh số tháng/quý/năm

Trợ cấp khác (chi phí gửi xe, điện thoại): 900.000 VND

Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng

Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước

Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp và sáng tạo

