Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Việt Nam (HO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Việt Nam (HO)
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 18 Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại về gói thăm khám sức khỏe theo kịch bản có sẵn
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc giúp khách hàng hiểu hơn về sản phẩm
- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục hồ sơ
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: từ 19 đến 30
- Giọng nói dễ nghe, không mang âm hưởng vùng miền nặng
- Thái độ tốt, tích cực
- Yêu thích công việc bán hàng
Tại Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Việt Nam (HO) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản,
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, các phúc lợi, chính sách của BellSystem24 Việt Nam
- Được thưởng nóng, giải thưởng từ đối tác Petro VietNam Insurace khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Việt Nam (HO)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
