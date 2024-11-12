Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Sales Bất động sản/Xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: SB

- 102, Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng .
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua, bán hoặc cho thuê bất động sản.
- Lên lịch hẹn, dẫn khách đi xem nhà/căn hộ/văn phòng cho thuê.
- Tham gia vào các hoạt động tiếp thị và quảng bá của công ty.
- Duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.
- Báo cáo và đề xuất các chiến lược kinh doanh cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp
- Năng động, chủ động và ham học hỏi.
- Tính tình vui vẻ, hoà đồng, có đam kiếm tiền mãnh liệt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6tr/tháng + hoa hồng. Tổng mức thu nhập lên đến 20-30tr/tháng.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Cơ hội phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Được đào tạo chuyên nghiệp
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Ocean Park 2 Nghĩa Trụ Văn Giang Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

