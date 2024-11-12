Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: SB - 102, Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng .

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua, bán hoặc cho thuê bất động sản.

- Lên lịch hẹn, dẫn khách đi xem nhà/căn hộ/văn phòng cho thuê.

- Tham gia vào các hoạt động tiếp thị và quảng bá của công ty.

- Duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.

- Báo cáo và đề xuất các chiến lược kinh doanh cho cấp quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp

- Năng động, chủ động và ham học hỏi.

- Tính tình vui vẻ, hoà đồng, có đam kiếm tiền mãnh liệt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6tr/tháng + hoa hồng. Tổng mức thu nhập lên đến 20-30tr/tháng.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Cơ hội phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Được đào tạo chuyên nghiệp

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ GIỚI MỚI

