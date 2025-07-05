Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SX & TM QT PLASTIC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

1. Theo dõi nguyên vật liệu, nhập – xuất – tồn

• Quản lý kho nguyên vật liệu đầu vào như: bột PVC, chất hóa dẻo (DOP, DBP...), chất ổn định nhiệt, chất tạo màu, chất tăng cường...

• Hạch toán các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho cho sản xuất.

• Đối chiếu tồn kho định kỳ với thủ kho và bộ phận sản xuất.

• Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu theo từng mã sản phẩm.

2. Theo dõi và tính giá thành sản xuất

• Thu thập chi phí sản xuất theo từng lệnh sản xuất hoặc sản phẩm.

• Tập hợp và phân bổ các khoản chi phí: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

• Tính giá thành thực tế từng sản phẩm định kỳ (thường là theo tháng).

• So sánh giá thành thực tế với giá thành định mức để đánh giá hiệu quả sản xuất.

3. Theo dõi chi phí và lập báo cáo nội bộ

• Kiểm soát các khoản chi phí văn phòng, điện nước, bảo trì máy móc, mua sắm dụng cụ sản xuất...

• Phân tích chi phí bất thường, chi phí vượt định mức.

• Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Giám đốc:

• Báo cáo lãi/lỗ theo từng sản phẩm hoặc từng dây chuyền sản xuất.

• Báo cáo hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu.

• Báo cáo tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm.

4. Theo dõi công nợ nội bộ và các khoản phải trả, phải thu

• Quản lý công nợ phải thu – phải trả đối với nhà cung cấp nguyên liệu, dịch vụ thuê ngoài.

• Đối chiếu công nợ với kế toán tổng hợp hoặc nhà cung cấp định kỳ.

5. Kiểm soát quy trình sản xuất từ góc độ kế toán

• Phối hợp với bộ phận sản xuất để nắm rõ các quy trình chế biến nhựa (đùn, ép, phối trộn, gia công...).

• Kiểm tra số liệu sản xuất (sản lượng, hao hụt, phế phẩm...).

• Đề xuất điều chỉnh định mức nếu có biến động sản xuất.

6. Hỗ trợ công tác kiểm kê và kiểm toán nội bộ

• Tham gia kiểm kê định kỳ kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm.

• Lập biên bản kiểm kê, đề xuất xử lý chênh lệch (nếu có).

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập nếu có yêu cầu.

7. Một số công việc khác

• Quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán nội bộ.

• Đảm bảo chứng từ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ kế toán thuế.

• Hỗ trợ lập ngân sách sản xuất theo kế hoạch năm/quý/tháng.