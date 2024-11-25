Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Đặng Tùng Studio làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Đặng Tùng Studio
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: Bảo tàng thế giới cà phê, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Studio chuyên chụp ảnh baby, gia đình, beauty, cưới.
Tư vấn gói chụp
Chăm sóc khách hàng
Quản lý lịch chụp
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, Kinh nghiệm trên 1 năm
Am hiểu về thời trang
Giao tiếp tốt
Ứng biến tình huống tốt
Làm việc nhóm
Tuân thủ nội quy ,nguyên tắc
Thành thạo tin học văn phòng
Am hiểu về thời trang
Giao tiếp tốt
Ứng biến tình huống tốt
Làm việc nhóm
Tuân thủ nội quy ,nguyên tắc
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Đặng Tùng Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + thưởng : 9-14 triệu tùy năng lực
Du lịch hàng năm
Đào tạo nội bộ liên tục
Du lịch hàng năm
Đào tạo nội bộ liên tục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đặng Tùng Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI