Tuyển Tuyển dụng thu nhập 7 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 56/3 Đường HT 45, KP.1 PHƯỜNG HIỆP THÀNH, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận, xử lý và ưu trữ, sắp xếp thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

Hỗ trợ việc tuyển dụng khi ứng viên đến phỏng vấn.

Thực hiện công tác chấm công cho CBNV.

Thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, lập hợp đồng lao động, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự, ...

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Nhắc nhở và theo dõi việc thực hiện nội quy của nhân viên công ty và áp dụng các hình thức xử lý vi phạm đúng theo Nội quy lao động và các quyết định của ban giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến hành chính, nhân sự...

Ưu tiên biết giao tiếp được tiếng anh hoặc tiếng Trung...

Ưu tiên đã từng làm công ty xây dựng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan: Quản trị Nhân sự, Tài Chính Kế toán....

Kiến thức: Có thế mạnh về các hoạt động Tuyển dụng và Đào tạo, có kiến thức Nhân sự tổng hợp.

Có khả năng thích ứng nhanh chóng với các thay đổi, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, quản lý thời gian và kỹ năng quyết định tốt.

Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng MS, word, excel....

Có khả năng tổ chức tổ chức cao và tuân thủ nghiêm các qui định về mặt thời gian.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dựa trên năng lực: 7.000.000 - 15.000.000

Thưởng vào các dịp lễ trong năm theo quy chế

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, Là một môi trường tốt cho những ai có ý chí cầu tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

