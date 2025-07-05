Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/07/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 Đường số 2, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng, data tiềm năng từ Công ty
- Chăm sóc, kết nối khách hàng khi cần hỗ trợ về sản phẩm, dịch vụ Công ty cung cấp
- Cập nhật chương trình, chính sách ưu đãi cho khách hàng hiện hữu và tiềm năng
- Xử lý các tình huống phát sinh: báo giá, khiếu nại thắc mắc từ khách hàng
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 - 25 tuổi
Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP:
Thu nhập + phụ cấp lên đến: 15 triệu/tháng
Lương cứng từ 7 - 9 triệu/tháng + phụ cấp ( lương sẽ thay đổi tăng lên theo chức vụ apply). KHÔNG ÁP KPI VÀ TRỪ LƯƠNG.
Tỷ lệ hoa hồng cạnh tranh nhất thị trường. Hoa hồng bán hàng hấp dẫn theo từng giao dịch KD, thưởng nóng khi chăm sóc khách hàng có giao dịch thành công thu nhập lên đến 60tr - 80tr/tháng.
QUYỀN LỢI:
Được nghỉ 1 ngày trong tuần.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống. Công ty sẽ tổ chức chương trình đào tạo định kỳ cho nhân viên.
Thưởng lễ, tết, tổ chức sinh nhật, đi du lịch hằng năm...
Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, khám sức khỏe định kỳ,
Được cấp phát đồng phục.
Phụ cấp chi phí marketing, hỗ trợ data khách hàng cho nhân viên từ Hệ thống Marketing của công ty
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý kinh nghiệm, tận tâm
Tham gia các chuyến tình nguyện của công ty ở các mái ấm tình thương.
Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển qua nhiều vị trí khác phù hợp với năng lực
Phỏng vấn ngay, đi làm liền tay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 10 Đường số 2, Phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM khu dân cư Cityland

