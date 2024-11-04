Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - NP06 - 24N2 , Khu đô thị thương mại dịch vụ The Seasons, Lái Thiêu , Thuận An, Bình Dương., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đăng tin tuyển dụng

Lập cuộc hẹn phỏng vấn

Quản lý hồ sơ

Chấm công

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại

Chịu được áp lực công việc

Có kinh nghiệm tuyển dụng ít nhất 6 tháng(ưu tiên lĩnh vực bđs)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Hoa hồng, thưởng xứng đáng theo khả năng làm việc.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, thưởng, trợ cấp ... thực hiện theo đúng Bộ luật lao động Việt Nam ban hành.

Được tạo điều kiện để phát triển và thăng tiến.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Thường xuyên được đào tạo, tập huấn trong và ngoài doanh nghiệp.

Có nhiều dịp tăng lương và thưởng theo định kỳ cho các thành tích, sáng kiến và vượt chỉ tiêu kế hoạch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.