Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- NP06
- 24N2 , Khu đô thị thương mại dịch vụ The Seasons, Lái Thiêu , Thuận An, Bình Dương., Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đăng tin tuyển dụng
Lập cuộc hẹn phỏng vấn
Quản lý hồ sơ
Chấm công
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại
Chịu được áp lực công việc
Có kinh nghiệm tuyển dụng ít nhất 6 tháng(ưu tiên lĩnh vực bđs)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
Hoa hồng, thưởng xứng đáng theo khả năng làm việc.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, thưởng, trợ cấp ... thực hiện theo đúng Bộ luật lao động Việt Nam ban hành.
Được tạo điều kiện để phát triển và thăng tiến.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Thường xuyên được đào tạo, tập huấn trong và ngoài doanh nghiệp.
Có nhiều dịp tăng lương và thưởng theo định kỳ cho các thành tích, sáng kiến và vượt chỉ tiêu kế hoạch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI