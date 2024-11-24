Tuyển Game Developer Công ty cổ phần Gplay làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD

Mức lương 1,000 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 1,000 - 2 USD

- Sử dụng Unity để phát triển Mobile Game, phát hành trên Google Play và App Store

- Phát triển các dòng game Hybird Casual, Puzzle. Phù hợp với ứng viên muốn làm game long-term.

- Tham gia vào quá trình phát triển game từ giai đoạn xây dựng ý tưởng và tối ưu, cải thiện các dự án trong giai đoạn vận hành.

- Phối hợp với các thành viên Product Ower, Artist, Game Design, Tester... lên kế hoạch thực hiện và tối ưu dự án.

Với Mức Lương 1,000 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên

- Đam mê làm game và chơi game

- Thành thạo C#, Unity

- Đam mê lập trình và có tư duy logic tốt

- Có tư duy tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Có khả năng tìm hiểu các công nghệ mới.

- Biết sử dụng Source Control (git hoặc svn)

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty cổ phần Gplay Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng kinh doanh trực tiếp bằng % (Profit Share) tính theo đóng góp của ứng viên vào các dự án đã tham gia.

- Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương Lịch.

- Quà các ngày lễ: 08/03, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch.

- Review tăng lương linh hoạt không giới hạn. Phụ thuộc vào tiềm năng, khả năng và mức độ đóng góp của ứng viên.

- BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày nghỉ phép/năm. Nếu không dùng hết sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.

- Du lịch, Team building tối thiểu 2 lần/năm.

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng. Happy Time (đồ ăn,đồ uống,hoa quả và các trò chơi nội bộ) 2 lần/tuần.

- Khu pantry gồm cafe, trà, đồ uống miến phí.

- Khu giải trí gồm Bàn Bi-a, PS, Board Game...

- Khu nội bộ gồm các phòng ngủ đẩy đủ trang thiết bị giành cho nhân sự cần ở lại công ty.

- Trải nhiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp chỉ có ở GPLAY.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, máy móc để làm việc.

- Cơ hội học hỏi và tham gia xây dựng các dự án game chất lượng, phát triển long-term.

- Cơ hội được đào tạo chuyên môn, phát triển tư duy và tầm nhìn bởi đội ngũ Leader có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Manager, Leader.

- Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gplay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin