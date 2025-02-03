Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Unity Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

-Tham gia phát triển các dự án Game 2D/3D trên nền tảng Unity cho Android và IOS
-Phối hợp, trao đổi với các thành viên trong team để xây dựng, hoàn thiện và tối ưu Game
-Xây dựng và triển khai kiến trúc hệ thống Game
-Đóng góp ý tưởng, nội dụng nâng cao chất lượng sản phẩm
-Các công việc khác theo phân công của Leader

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu từ 03 năm với Unity
-Thành thạo Unity, C# và design pattern, tư duy lập trình tốt
-Có kiến thức tốt về OOP, xử lý tốt conflict plugins, build multiple platform, Optimize performance, build size,...
-Nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc, có đam mê và yêu thích Game
-Có kỹ năng lên Phần phát triển GAme, có thể làm việc dưới áp lực cao
-Có khả năng làm teamwork và làm việc độc lập
-Đính kèm link sản phẩm đã thực hiện trong CV

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng
-Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng tết,....
-Review lương 2 lần/năm
-Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại
-
-Văn hoá công ty: đọc sách, tập thể dục hằng ngày
-Du lịch trong và ngoài nước hằng năm, tham gia teambuilding hằng quý
-BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
-Trang thiết bị hiện đại: MacBook, Laptop, màn hình lớn,..
-Đồ ăn nhẹ, đồng uống miễn phí hằng tuần
-Quyền lợi dành cho nhân viên: >1 năm được khám sức khoẻ địa kỳ; >3 năm được cấp vốn mua nhà, xe,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-unity-developer-thu-nhap-15-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job282679
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu No Power-up
35 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 40 Triệu Công ty cổ phần HIGAME
13 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu SonatGame Studio
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Unity Developer Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bravestars Games
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH EYESTORM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu EZTech & CDT Games Studio
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD SonatGame Studio
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer WAYFU STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận WAYFU STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Panthera
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Horus Productions
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH EYESTORM
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu XGame
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 21 Triệu Công ty TNHH Volio Việt Nam
12 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zitga studios
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Super Game
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm