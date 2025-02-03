Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

-Tham gia phát triển các dự án Game 2D/3D trên nền tảng Unity cho Android và IOS

-Phối hợp, trao đổi với các thành viên trong team để xây dựng, hoàn thiện và tối ưu Game

-Xây dựng và triển khai kiến trúc hệ thống Game

-Đóng góp ý tưởng, nội dụng nâng cao chất lượng sản phẩm

-Các công việc khác theo phân công của Leader

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu từ 03 năm với Unity

-Thành thạo Unity, C# và design pattern, tư duy lập trình tốt

-Có kiến thức tốt về OOP, xử lý tốt conflict plugins, build multiple platform, Optimize performance, build size,...

-Nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc, có đam mê và yêu thích Game

-Có kỹ năng lên Phần phát triển GAme, có thể làm việc dưới áp lực cao

-Có khả năng làm teamwork và làm việc độc lập

-Đính kèm link sản phẩm đã thực hiện trong CV

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng

-Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng tết,....

-Review lương 2 lần/năm

-Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại

-Văn hoá công ty: đọc sách, tập thể dục hằng ngày

-Du lịch trong và ngoài nước hằng năm, tham gia teambuilding hằng quý

-BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

-Trang thiết bị hiện đại: MacBook, Laptop, màn hình lớn,..

-Đồ ăn nhẹ, đồng uống miễn phí hằng tuần

-Quyền lợi dành cho nhân viên: >1 năm được khám sức khoẻ địa kỳ; >3 năm được cấp vốn mua nhà, xe,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

