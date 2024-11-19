Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu

Mức lương 35 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 35 - 60 Triệu

Code base cho game MMORPG realtime online từ đầu gồm các phần kết nối server, tính năng game, tối ưu.

Chịu trách nhiệm về source code, git.

Chịu trách nhiệm về sản phẩm bao gồm: Deadline, công việc, chất lượng, lỗi, tính năng, độ ổn định...

Tham gia vào quá trình phát triển Server Game 2D/3D.

Xây dựng hệ thống game linh hoạt và dễ bảo trì.

Tối ưu hóa mã nguồn và tài nguyên để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Lập kế hoạch và thực hiện các chức năng của game.

Chuyển đổi ý tưởng thiết kế thành game hoạt động.

Xây dựng các bản nâng cấp cho game.

Duy trì hiệu suất của mã nguồn.

Phối hợp với đội Design, Art, Test để đáp ứng các Deadline.

Tham dự cuộc họp với đội thiết kế để thảo luận ý tưởng và thông số kỹ thuật của game.

Với Mức Lương 35 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm lập trình C++, C# ít nhất 05 năm.

Kinh nghiệm làm việc với Unity Engine và phát triển game 2D.

Kỹ năng sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Git để quản lý mã nguồn.

Khả năng tối ưu hóa mã nguồn và tài nguyên để cải thiện hiệu suất game.

Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng quản lý đội nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 40.000.000 - 70.000.000 VNĐ ++ (Deal lương trực tiếp với CEO theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.

Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng dịp Lễ Tết,...

Hưởng các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Được review lương hằng quý/năm dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin