Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành và giám sát hệ thống lạnh của nhà máy thủy sản Việt Úc

Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh

Ghi chép và báo cáo các thông số vận hành, tình trạng thiết bị định kỳ

Đảm bảo hệ thống lạnh hoạt động ổn định, duy trì nhiệt độ phù hợp cho quá trình sản xuất và bảo quản thủy sản

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa quy trình sản xuất

Tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh trong nhà máy thực phẩm

Đề xuất cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật điện, điện lạnh, cơ khí, kỹ thuật điều hòa không khí hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về hệ thống lạnh công nghiệp

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện

Chịu được áp lực công việc cao, có thể làm việc theo ca

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường lạnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Được đào tạo chuyên sâu về vận hành hệ thống lạnh công nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn

Cơ hội thăng tiến trong ngành công nghiệp thủy sản

Được tham gia các hoạt động đoàn thể, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

