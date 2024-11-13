Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

Kỹ sư điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu: TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành và giám sát hệ thống lạnh của nhà máy thủy sản Việt Úc
Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh
Ghi chép và báo cáo các thông số vận hành, tình trạng thiết bị định kỳ
Đảm bảo hệ thống lạnh hoạt động ổn định, duy trì nhiệt độ phù hợp cho quá trình sản xuất và bảo quản thủy sản
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa quy trình sản xuất
Tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh trong nhà máy thực phẩm
Đề xuất cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật điện, điện lạnh, cơ khí, kỹ thuật điều hòa không khí hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về hệ thống lạnh công nghiệp
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện
Chịu được áp lực công việc cao, có thể làm việc theo ca
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường lạnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Được đào tạo chuyên sâu về vận hành hệ thống lạnh công nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn
Cơ hội thăng tiến trong ngành công nghiệp thủy sản
Được tham gia các hoạt động đoàn thể, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Tp.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-van-hanh-he-thong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-bac-lieu-job247291
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Hạn nộp: 31/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Hạn nộp: 26/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 06/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 06/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 05/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 17/02/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
Hạn nộp: 31/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sanden Intercool (Việt Nam)
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Hạn nộp: 26/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Skyworth Việt Nam
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 06/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 06/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 05/03/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn
Hạn nộp: 17/02/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất