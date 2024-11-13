Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU
- Bạc Liêu: TP Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành và giám sát hệ thống lạnh của nhà máy thủy sản Việt Úc
Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh
Ghi chép và báo cáo các thông số vận hành, tình trạng thiết bị định kỳ
Đảm bảo hệ thống lạnh hoạt động ổn định, duy trì nhiệt độ phù hợp cho quá trình sản xuất và bảo quản thủy sản
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa quy trình sản xuất
Tuân thủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh trong nhà máy thực phẩm
Đề xuất cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về hệ thống lạnh công nghiệp
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ mạch điện
Chịu được áp lực công việc cao, có thể làm việc theo ca
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường lạnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Được đào tạo chuyên sâu về vận hành hệ thống lạnh công nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn
Cơ hội thăng tiến trong ngành công nghiệp thủy sản
Được tham gia các hoạt động đoàn thể, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - ÚC BẠC LIÊU
