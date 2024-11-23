Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TM XD HỒ BƠI VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý, thiết kế và giám sát dự án xây dựng một cách an toàn, kịp thời và bền vững.

Tiến hành khảo sát công trình và phân tích dữ liệu (bản đồ, báo cáo, kiểm tra, bản vẽ...).

Thực hiện các nghiên cứu nghiệp vụ và tính khả thi, vẽ bản thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, nguyên vật liệu và chi phí.

Cung cấp tư vấn và giải quyết các vấn đề/thiếu sót phát sinh.

Giám sát các công trình dự án, liên hệ với các bên liên quan.

Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án.

Quản lý ngân sách và mua trang thiết bị/nguyên vật liệu.

Tuân theo hướng dẫn và các quy định của ngành, bao gồm giấy phép, tiêu chuẩn an toàn... và cung cấp tài liệu kỹ thuật cũng như giấy tờ khác theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành về xây dựng, kỹ sư xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến giám sát công trình.

Có kinh nghiệm làm ở vị trí giám sát xây dựng hoặc các vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế AutoCAD

Kỹ năng quản lý và giám sát dự án.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH TM XD HỒ BƠI VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-14tr / Tháng – Thưởng năm và lương theo năng lực

Được cấp công cụ, dụng cụ làm việc

Công tác phí, các chế độ và quyền lợi theo đúng luật lao động

Phụ cấp: phụ cấp đi lại + phụ cấp công trình tỉnh,

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM XD HỒ BƠI VINA

