Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Thiết kế và Kiến trúc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế yêu cầu khách hàng, đề xuất ý tưởng thiết kế.
Lên thiết kế 3D, trao đổi với khách hàng về công năng sản phẩm nội thất - đèn, chính sách bảo hành và các dịch vụ khác cho khách hàng.
Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan
Thành thạo phần mềm thiết kế: Sketchup, Autocad, 3ds Max, Photoshop
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy logic, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 - 15 triệu + thưởng doanh thu.
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-xay-dung-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257980
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thiết Kế Xây Dựng Fuhaco
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 10 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Thiết Kế Xây Dựng Fuhaco
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KASEI
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 9 - 15 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KASEI
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập Từ 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 40 - 60 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 10 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
Hạn nộp: 07/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập Từ 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 292 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thiết Kế Xây Dựng Fuhaco
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 10 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Thiết Kế Xây Dựng Fuhaco
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KASEI
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 9 - 15 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KASEI
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập Từ 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Minh Trí
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 40 - 60 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AKISA
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 10 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
Hạn nộp: 07/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập Từ 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse
Tuyển Chuyên môn Thiết kế và Kiến trúc khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất