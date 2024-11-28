Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế yêu cầu khách hàng, đề xuất ý tưởng thiết kế.
Lên thiết kế 3D, trao đổi với khách hàng về công năng sản phẩm nội thất - đèn, chính sách bảo hành và các dịch vụ khác cho khách hàng.
Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan
Thành thạo phần mềm thiết kế: Sketchup, Autocad, 3ds Max, Photoshop
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy logic, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 10 - 15 triệu + thưởng doanh thu.
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
