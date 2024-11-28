Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế yêu cầu khách hàng, đề xuất ý tưởng thiết kế.

Lên thiết kế 3D, trao đổi với khách hàng về công năng sản phẩm nội thất - đèn, chính sách bảo hành và các dịch vụ khác cho khách hàng.

Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan

Thành thạo phần mềm thiết kế: Sketchup, Autocad, 3ds Max, Photoshop

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tư duy logic, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 - 15 triệu + thưởng doanh thu.

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.