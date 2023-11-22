Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách giới thiệu các sản phẩm đến các nhà thuốc trên địa bàn được giao.

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với Khánh hàng.

- Đảm bảo độ phủ tại khu vực được bàn giao.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Làm việc tại thị trường ở các đại lí, nhà phân phối thuộc khu vực Yên Bái