Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty
Ngày đăng tuyển: 22/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách giới thiệu các sản phẩm đến các nhà thuốc trên địa bàn được giao.
- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với Khánh hàng.
- Đảm bảo độ phủ tại khu vực được bàn giao.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.
Làm việc tại thị trường ở các đại lí, nhà phân phối thuộc khu vực Yên Bái

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tâm với nghề
- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh dược phẩm - thực phẩm bảo vệ sức khoẻ
- Có kinh nghiệm nắm bắt thị trường
- Có kỹ năng sales là 1 lợi thế
- Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
12 ngày phép
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Cơ hội được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

