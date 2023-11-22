Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

- Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng

- Khảo sát khu vực, tuyển dụng, hướng dẫn, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)

- Tham gia các hoạt động phát mẫu dùng thử, thực hiện các công việc khác mà công ty yêu cầu

Mức lương

- Tổng thu nhập (Gross): 9,8Tr - 12,8Tr đồng/ tháng

- Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật

※ Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net