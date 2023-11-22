Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
- Yên Bái
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng
- Khảo sát khu vực, tuyển dụng, hướng dẫn, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)
- Tham gia các hoạt động phát mẫu dùng thử, thực hiện các công việc khác mà công ty yêu cầu
Mức lương
- Tổng thu nhập (Gross): 9,8Tr - 12,8Tr đồng/ tháng
- Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật
※ Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tuổi từ 20 đến 29
- Tốt nghiệp PTTH trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh
- Có bằng lái xe máy
- Giao tiếp tốt, có sức khỏe, năng động, chịu khó, trung thực.
- Tích cực với hoạt động bên ngoài.
Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi
- Tăng lương hằng năm.
- Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
- Thưởng: 2 lần/năm.
- Thưởng thâm niênTham quan nghỉ mát hằng năm.
- Nghỉ phép năm theo luật lao động
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Bảo hiểm tai nạn 24h
- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
Điều kiện làm việc
- Thời gian làm việc: Sáng 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc : Thành phố Yên Bái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
