Công việc Biên kịch

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 85 kết quả / Từ khoá "Biên kịch"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Biên kịch

-

Có 85 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP
Hạn nộp: 09/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDYLA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE Pro Company
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE Pro Company
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Future Media
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Future Media
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH truyền thông COCOGENCY
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH truyền thông COCOGENCY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH truyền thông COCOGENCY
Hạn nộp: 25/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VNTUBE
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH VNTUBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VNTUBE
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc tuyển dụng biên kịch viên đang ngày càng trở nên phổ biến và thu hút nhiều người trẻ với mức lương cạnh tranh, dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Đây hứa hẹn là ngành nghề đầy tiềm năng trong tương lai khi lĩnh vực nghệ thuật - giải trí đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xã hội.

1. Nhu cầu tuyển dụng biên kịch

Biên kịch hay còn gọi là screenwriter, là người đảm nhận vai trò sáng tạo nội dung cho các sản phẩm như phim truyện, phim ngắn, chương trình truyền hình, quảng cáo và cả trò chơi điện tử. Họ chịu trách nhiệm xây dựng lời thoại, phát triển nhân vật và hình thành cốt truyện để tạo nên một kịch bản hoàn chỉnh.

Không giống như tiểu thuyết, nơi người đọc tiếp cận trực tiếp với câu chữ, kịch bản phim chỉ được “đọc” thông qua ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh. Chính vì vậy, vai trò của biên kịch không chỉ nằm ở việc viết ra câu chuyện mà còn là khả năng truyền tải ý tưởng một cách sinh động để đội ngũ làm phim hiểu và triển khai.

Hiện nay, lĩnh vực biên kịch đang chứng kiến một sự bùng nổ mạnh nhờ nhu cầu tăng cao trong ngành công nghiệp giải trí. Các nền tảng phát trực tuyến, nội dung số không ngừng phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ việc sản xuất phim ảnh cũng như chương trình truyền hình. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội nghề nghiệp dành cho biên kịch không chỉ dừng lại ở mảng điện ảnh hay truyền hình mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Từ quảng cáo, trò chơi điện tử, đến nội dung giáo dục hay truyền thông kỹ thuật số, biên kịch có thể tham gia sáng tạo ở nhiều dự án khác nhau. Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ và các nền tảng mới như podcast, audiobook, hay mạng xã hội cũng mở ra những hướng đi mới cho nghề này.

Nhu cầu tuyển dụng biên kịch ngày càng tăng nhờ sự bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí
Nhu cầu tuyển dụng biên kịch ngày càng tăng nhờ sự bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí

2. Mức lương trung bình của việc làm biên kịch

Thu nhập trung bình hàng tháng của một biên kịch có thể dao động từ khoảng 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo yêu cầu công việc, kinh nghiệm, cũng như kỹ năng sáng tạo của mỗi người. Các vị trí phổ biến trong ngành như biên kịch phim, biên kịch Tiktok hay biên kịch hoạt hình thường mang lại cơ hội hấp dẫn với mức lương cạnh tranh hơn. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương cụ thể:

Việc làm biên kịch

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Tuyển dụng biên kịch Tiktok

10.000.000 - 20.000.000

Tuyển dụng biên kịch hoạt hình

12.000.000 - 20.000.000

Tuyển dụng biên kịch phim

15.000.000 - 30.000.000

3. Những việc làm biên kịch phổ biến nhất hiện nay

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp sáng tạo, các công việc liên quan đến biên kịch ngày càng trở nên đa dạng. Dưới đây là những vị trí tuyển dụng biên kịch phổ biến hiện nay, mỗi lĩnh vực đều có những đặc trưng và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn riêng.

3.1. Tuyển dụng biên kịch phim

Ngành điện ảnh luôn là một “mảnh đất màu mỡ” cho những biên kịch tài năng. Các công ty sản xuất phim lớn nhỏ không ngừng tìm kiếm những cây bút sáng tạo để xây dựng kịch bản chất lượng, đáp ứng thị hiếu đa dạng của khán giả. Biên kịch phim đảm nhận việc viết kịch bản cho các bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình. Công việc này yêu cầu sự sáng tạo, khả năng kể chuyện hấp dẫn, đồng thời hiểu rõ cách phát triển nhân vật và xây dựng tình huống kịch tính. Với sức hút từ các dự án phim lớn và nhu cầu sản xuất nội dung chất lượng, hàng tháng có từ hàng trăm tin tuyển dụng biên kịch phim trên những trang web tìm việc uy tín.

3.2. Tuyển dụng biên kịch Tiktok

Sự bùng nổ của nền tảng TikTok trong những năm gần đây đã tạo ra một thị trường việc làm đầy tiềm năng cho biên kịch viên. Các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok luôn cần những kịch bản ngắn gọn, hài hước và thu hút để tạo ra những video viral. Để viết được một kịch bản TikTok chất lượng về nội dung lẫn hình thức, bạn cần có sự nhanh nhạy, cập nhật xu hướng, khả năng bắt trend nhanh và đặc biệt phải hiểu biết về chính sách của từng nền tảng. Đồng thời phải có khả năng viết những câu thoại ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn truyền tải được thông điệp một cách hiệu quả.

3.3. Tuyển dụng biên kịch hoạt hình

Ngành công nghiệp hoạt hình hiện nay vẫn phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của nhiều bộ phim hoạt hình chất lượng cao. Việc tuyển dụng biên kịch hoạt hình cũng vì thế mà trở nên sôi động hơn. Để trở thành biên kịch hoạt hình, ứng viên cần sở hữu khả năng tư duy hình ảnh tốt, xây dựng câu chuyện có chiều sâu, nhưng vẫn đảm bảo tính giải trí. Đây là lĩnh vực mang lại nhiều cơ hội việc làm cho những người đam mê sáng tạo nội dung hoạt họa.

Biên kịch phim, biên kịch Tiktok và biên kịch hoạt hình là những vị trí được tuyển dụng phổ biến hiện nay
Biên kịch phim, biên kịch Tiktok và biên kịch hoạt hình là những vị trí được tuyển dụng phổ biến hiện nay

4. Khu vực tuyển dụng việc làm biên kịch nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng biên kịch đang gia tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt tập trung ở những thành phố lớn với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty giải trí, đài truyền hình. Dưới đây là những khu vực có lượng tin tuyển dụng đáng chú ý.

4.1. Tuyển dụng việc làm biên kịch tại Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm văn hóa - truyền thông lớn của cả nước, luôn có nhu cầu nhân sự cao trong ngành biên kịch. Các đài truyền hình, công ty sản xuất phim và doanh nghiệp truyền thông tại đây không ngừng tìm kiếm ứng viên có khả năng sáng tạo nội dung linh hoạt, hấp dẫn. Theo thống kê từ trang tuyển dụng uy tín, Hà Nội ghi nhận hàng trăm tin đăng tuyển biên kịch mỗi tháng, cho thấy cơ hội việc làm ở lĩnh vực này đang rất sôi động.

4.2. Tuyển dụng việc làm biên kịch tại TP. HCM

TP. HCM, nơi tập trung nhiều công ty giải trí và hãng phim lớn, cũng là thị trường rất tiềm năng về việc làm biên kịch. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp cùng sự gia tăng sản xuất nội dung số khiến nhu cầu tuyển dụng ở đây luôn dẫn đầu cả nước. Thống kê từ các nền tảng việc làm cho thấy, TP. HCM có lượng tin tuyển dụng biên kịch lên tới hàng nghìn, trải rộng từ mảng phim ảnh đến sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

4.3. Tuyển dụng việc làm biên kịch tại Đà Nẵng

Mặc dù không sôi động bằng Hà Nội hay TP. HCM nhưng Đà Nẵng vẫn có những cơ hội hấp dẫn dành cho ngành biên kịch. Thành phố biển này đang dần phát triển thành một trung tâm sáng tạo của khu vực miền Trung, với nhiều dự án quảng bá du lịch, sự kiện địa phương... Các tin tuyển dụng tại Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào mảng quảng cáo - truyền thông, phản ánh đặc điểm kinh tế - xã hội đặc trưng của vùng này.

4.4. Tuyển dụng việc làm biên kịch tại tại Bình Dương

Bình Dương, với tốc độ công nghiệp hóa nhanh, đang nổi lên như một điểm sáng đối với việc tuyển dụng biên kịch, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp và quảng cáo. Mặc dù số lượng tin đăng tuyển tại đây không quá nhiều, nhưng các công việc biên kịch lại có yêu cầu rõ ràng, nhắm đến việc phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn làm việc trong một môi trường ít cạnh tranh nhưng vẫn có cơ hội sáng tạo.

Nhu cầu tuyển dụng biên kịch tập trung tại những thành phố lớn nơi có nhiều công ty truyền thông, giải trí và đài truyền hình
Nhu cầu tuyển dụng biên kịch tập trung tại những thành phố lớn nơi có nhiều công ty truyền thông, giải trí và đài truyền hình

5. Mô tả chi tiết công việc của việc làm biên kịch

Công việc của một biên kịch xoay quanh việc sáng tạo, xây dựng kịch bản cho các tác phẩm điện ảnh, truyền hình hoặc chương trình giải trí. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm:

  • Viết cốt truyện, xây dựng nhân vật và định hình bối cảnh sao cho phù hợp để ê-kíp hiện thực hóa qua màn ảnh.

  • Ngoài việc tạo ra câu chuyện ban đầu, biên kịch còn phải chỉnh sửa kịch bản theo ý kiến đóng góp từ nhà sản xuất, đạo diễn nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm.

  • Bên cạnh đó, biên kịch thường xuyên phối hợp chặt chẽ với đội ngũ đạo diễn, diễn viên để hỗ trợ tối ưu hóa quá trình quay phim. Họ là người đồng hành quan trọng của các nhà sản xuất phim trong việc tạo ra những sản phẩm giải trí chất lượng, thu hút khán giả.

Công việc này đòi hỏi tính linh hoạt cao, không bị ràng buộc quá nhiều về thời gian, trừ khi có yêu cầu cụ thể từ dự án. Thời gian hoàn thành một kịch bản có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Tuy nhiên, tốc độ sản xuất còn phụ thuộc vào chất lượng của kịch bản, yếu tố then chốt quyết định việc tác phẩm có được triển khai nhanh chóng hay không.

Biên kịch là người sáng tạo, xây dựng kịch bản cho các tác phẩm điện ảnh, truyền hình hoặc chương trình giải trí
Biên kịch là người sáng tạo, xây dựng kịch bản cho các tác phẩm điện ảnh, truyền hình hoặc chương trình giải trí

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm biên kịch

Để trở thành một biên kịch chuyên nghiệp và đáp ứng được kỳ vọng của các nhà tuyển dụng, ứng viên cần sở hữu những kỹ năng cùng tố chất phù hợp với đặc thù công việc. Dưới đây là các tiêu chí mà hầu hết nhà tuyển dụng biên kịch thường đặt ra:

  • Kỹ năng viết lách chuyên nghiệp: Khả năng sử dụng ngôn từ linh hoạt, cấu trúc câu rõ ràng, đồng thời viết nội dung súc tích, hấp dẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với nghề biên kịch.

  • Tư duy sáng tạo, đổi mới liên tục: Ứng viên cần có khả năng tạo ra các ý tưởng độc đáo, thiết kế kịch bản mới mẻ, lôi cuốn phù hợp với thị hiếu khán giả.

  • Kỹ năng nghiên cứu: Biên kịch phải có hiểu biết sâu sắc về bối cảnh, văn hóa và tâm lý nhân vật thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng, giúp tạo chiều sâu cho kịch bản.

  • Khả năng làm việc nhóm: Do tính chất công việc phải làm việc theo đoàn, bạn phải sẵn sàng hợp tác với đạo diễn, nhà sản xuất và đội ngũ sáng tạo để điều chỉnh hoặc hoàn thiện kịch bản theo yêu cầu.

  • Tư duy phân tích: Khả năng đánh giá phản hồi từ các bên liên quan và chỉnh sửa kịch bản sao cho phù hợp với định hướng của dự án cũng là một tiêu chí đánh giá quan trọng của nhà tuyển dụng biên kịch.

  • Kiến thức về thị trường nội dung: Biên kịch phải có sự am hiểu nhất định về xu hướng truyền thông, thị hiếu khán giả cũng như các định dạng nội dung phổ biến như điện ảnh, truyền hình hoặc nền tảng số.

  • Thái độ làm việc chuyên nghiệp: Đúng hạn, khả năng chịu áp lực cao và luôn sẵn sàng học hỏi để nâng cao chất lượng công việc.

  • Đam mê, tận tâm với nghề: Cuối cùng, biên kịch phải là người yêu thích việc sáng tạo nội dung, gắn bó với công việc và không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân trong ngành.

Những yêu cầu này không chỉ giúp đảm bảo hiệu suất làm việc mà còn hỗ trợ biên kịch trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu khó tính của nhiều khán giả.

Để trở thành một biên kịch chuyên nghiệp, ứng viên cần sở hữu những kỹ năng cùng tố chất phù hợp với đặc thù công việc
Để trở thành một biên kịch chuyên nghiệp, ứng viên cần sở hữu những kỹ năng cùng tố chất phù hợp với đặc thù công việc

Thị trường tuyển dụng biên kịch hiện nay mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các ứng viên, từ các dự án điện ảnh quy mô lớn đến những nền tảng số năng động như TikTok hay YouTube. Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp số cùng mức lương cạnh tranh, từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ mỗi tháng, đây hứa hẹn là ngành nghề được săn đón nhiều nhất trong những năm tới.