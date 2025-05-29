Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Lên ý tưởng và triển khai xây dựng kịch bản xây kênh trên nền tảng tiktok (xây kênh thương hiệu, kênh nhân hiệu … theo kế hoạch của Bộ phận truyền thông)
- Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản và làm video, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media
- Đề xuất và làm việc với các KOL, KOC phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.
- Phối hợp với team Media hoàn thành các sản phẩm
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm biên kịch, biên tập, Content
- Đã có kinh nghiệm xây kênh
- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí,...
- Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.
- Đã có kinh nghiệm xây kênh
- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí,...
- Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 13 – 15 triệu/ tháng ( Lương cứng + phụ cấp ăn 650k/26 ngày công + thưởng)
- Lương cứng 11.000.000 - 13.000.000 triệu thỏa thuận theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
- Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
- Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Lương cứng 11.000.000 - 13.000.000 triệu thỏa thuận theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
- Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
- Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
