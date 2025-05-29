Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Ngày đăng tuyển: 29/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng và triển khai xây dựng kịch bản xây kênh trên nền tảng tiktok (xây kênh thương hiệu, kênh nhân hiệu … theo kế hoạch của Bộ phận truyền thông)
- Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản và làm video, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media
- Đề xuất và làm việc với các KOL, KOC phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.
- Phối hợp với team Media hoàn thành các sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm biên kịch, biên tập, Content
- Đã có kinh nghiệm xây kênh
- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí,...
- Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13 – 15 triệu/ tháng ( Lương cứng + phụ cấp ăn 650k/26 ngày công + thưởng)
- Lương cứng 11.000.000 - 13.000.000 triệu thỏa thuận theo năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
- Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
- Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 29 ngõ 151b Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

