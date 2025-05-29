Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng và triển khai xây dựng kịch bản xây kênh trên nền tảng tiktok (xây kênh thương hiệu, kênh nhân hiệu … theo kế hoạch của Bộ phận truyền thông)

- Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản và làm video, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media

- Đề xuất và làm việc với các KOL, KOC phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.

- Phối hợp với team Media hoàn thành các sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm biên kịch, biên tập, Content

- Đã có kinh nghiệm xây kênh

- Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí,...

- Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13 – 15 triệu/ tháng ( Lương cứng + phụ cấp ăn 650k/26 ngày công + thưởng)

- Lương cứng 11.000.000 - 13.000.000 triệu thỏa thuận theo năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.

- Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

