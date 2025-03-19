Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 29 Galaxy 4, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Viết kịch bản tin tức chính trị, kinh tế, xã hội, tài chính cho nội dung video 8-10 phút. Đối tượng khách hàng: Mỹ, Châu Âu. Độ tuổi >30t
Tìm kiếm, phân tích tin tức quốc tế, từ khóa keyword trending. Và nguyên liệu video/ảnh liên quan
Phối hợp các khâu khác trong quy trình sản xuất.
Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ ngoại ngữ: có khả năng nghe và đọc hiểu văn bản/video tiếng anh.
Độ tuổi: 22 - 27 tuổi.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền, content, SEO
Ưu tiên tốt nghiệp ngành báo, báo viết, của Trường ĐH Báo chí Tuyên Truyền hoặc đã từng ở vị trí tương tự ở các đài truyền hình.
Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok…)
Tinh thần làm việc nhóm, học hỏi, cầu tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI