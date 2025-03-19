Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 Galaxy 4, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên kịch

Viết kịch bản tin tức chính trị, kinh tế, xã hội, tài chính cho nội dung video 8-10 phút. Đối tượng khách hàng: Mỹ, Châu Âu. Độ tuổi >30t

Tìm kiếm, phân tích tin tức quốc tế, từ khóa keyword trending. Và nguyên liệu video/ảnh liên quan

Phối hợp các khâu khác trong quy trình sản xuất.

Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ ngoại ngữ: có khả năng nghe và đọc hiểu văn bản/video tiếng anh.

Độ tuổi: 22 - 27 tuổi.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền, content, SEO

Ưu tiên tốt nghiệp ngành báo, báo viết, của Trường ĐH Báo chí Tuyên Truyền hoặc đã từng ở vị trí tương tự ở các đài truyền hình.

Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok…)

Tinh thần làm việc nhóm, học hỏi, cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

