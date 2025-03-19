Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Biên kịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29 Galaxy 4, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Viết kịch bản tin tức chính trị, kinh tế, xã hội, tài chính cho nội dung video 8-10 phút. Đối tượng khách hàng: Mỹ, Châu Âu. Độ tuổi >30t
Tìm kiếm, phân tích tin tức quốc tế, từ khóa keyword trending. Và nguyên liệu video/ảnh liên quan
Phối hợp các khâu khác trong quy trình sản xuất.
Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ ngoại ngữ: có khả năng nghe và đọc hiểu văn bản/video tiếng anh.
Độ tuổi: 22 - 27 tuổi.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền, content, SEO
Ưu tiên tốt nghiệp ngành báo, báo viết, của Trường ĐH Báo chí Tuyên Truyền hoặc đã từng ở vị trí tương tự ở các đài truyền hình.
Yêu thích nền tảng các nền tảng Online (Youtube, Facebook, Tiktok…)
Tinh thần làm việc nhóm, học hỏi, cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Galaxy 4, 69 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-kich-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job337808
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TAKE A Z
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần Gió media
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ UPPOW (UPPOW.,JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ UPPOW (UPPOW.,JSC)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Pam Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Pam Media
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH LDQT Sanofrance làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH LDQT Sanofrance
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SỐ GIANT KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SỐ GIANT KIDS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty CP FTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty CP FTE
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần Gió media
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Lotus Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Lotus Media
8.1 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WEEGOON GLOBAL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Gió media
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông DC Media
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG BH RED làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 0 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG BH RED
Tới 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Gió media
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Trường Đại học Đại Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên kịch Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Trường Đại học Đại Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Lotus Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Lotus Media
7.6 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu 3S Media
8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm