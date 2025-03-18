Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà 319 BQP, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 15 - 15 Triệu
• Xây dựng ý tưởng, viết kịch bản cho các video usp sản phẩm, video short/reel viral, các video phục vụ chạy ads, phục vụ các chiến dịch truyền thông/quảng cáo cho công ty
• Tham gia trao đổi với đội ngũ quay phim (inhouse và outsource) để lên được kế hoạch sản xuất: tìm kiếm bối cảnh, diễn viên/MC, dự trù kinh phí, lên timeline sản xuất
• Trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất video: bám sát tiến độ buổi quay, trao đổi với quay phim, diễn viên (nếu có), đảm bảo buổi quay bám sát nội dung kịch bản đã được duyệt, đúng timeline và dự trù chi phí đã đề xuất
• Chỉnh sửa/nghiệm thu video với đội ngũ dựng phim (inhouse và outsource), báo cáo với quản lý để chốt bản hoàn thiện cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng
• Đảm bảo các video sản xuất phù hợp với định hướng về hình ảnh, tiêu chí kinh doanh, các chính sách hậu bán hàng của Elmich
• Cập nhật thường xuyên tin tức, trend mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm sự hấp dẫn, cuốn hút cho video
Với Mức Lương 15 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
