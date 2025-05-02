Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm ý tưởng tuân theo các tiêu chuẩn đầu vào của ý tưởng, đảm bảo đáp ứng ý tưởng cho các khâu sản xuất kịp thời.

Hoàn thành kịch bản chi tiết theo ý tưởng đã duyệt.

Truyền đạt và nêu rõ yêu cầu đối với từng khâu, kiểm soát các khâu thực hiện theo đúng ý tưởng.

Review lại sản phẩm hoàn thành và đánh giá.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng viết lách, lên ý tưởng kịch bản, có kỹ năng nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng thịnh hành.

Ưu tiên khả năng tiếng anh tốt

Có thái độ đóng góp cùng đội nhóm; sẵn sàng nêu ý kiến, kiên trì thực hiện mục tiêu.

Tinh thần học tập cao, tự rèn luyện và sẵn sàng thay đổi để phát triển.

Nghiêm túc trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Hòa đồng vui vẻ với đồng nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng + phụ cấp -> Tổng thu nhập từ 9 – 15tr/tháng

Thử việc hưởng 100% lương, cấp thiết bị làm việc

Du lịch: 2 lần/năm( trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin