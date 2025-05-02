Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Future Media
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
Công Ty Cổ Phần Future Media

Biên kịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V2

- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm ý tưởng tuân theo các tiêu chuẩn đầu vào của ý tưởng, đảm bảo đáp ứng ý tưởng cho các khâu sản xuất kịp thời.
Hoàn thành kịch bản chi tiết theo ý tưởng đã duyệt.
Truyền đạt và nêu rõ yêu cầu đối với từng khâu, kiểm soát các khâu thực hiện theo đúng ý tưởng.
Review lại sản phẩm hoàn thành và đánh giá.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng viết lách, lên ý tưởng kịch bản, có kỹ năng nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng thịnh hành.
Ưu tiên khả năng tiếng anh tốt
Có thái độ đóng góp cùng đội nhóm; sẵn sàng nêu ý kiến, kiên trì thực hiện mục tiêu.
Tinh thần học tập cao, tự rèn luyện và sẵn sàng thay đổi để phát triển.
Nghiêm túc trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Hòa đồng vui vẻ với đồng nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng + phụ cấp -> Tổng thu nhập từ 9 – 15tr/tháng
Thử việc hưởng 100% lương, cấp thiết bị làm việc
Du lịch: 2 lần/năm( trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Future Media

Công Ty Cổ Phần Future Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Victoria, KĐT Văn Phú, HàĐông, HàNội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

