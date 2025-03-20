Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH VNTUBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 272 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết kịch bản cho các dự án

Phát triển các ý tưởng sáng tạo, xây dựng cốt truyện hấp dẫn, tạo dựng nhân vật và xây dựng tình huống kịch tính.

Tham gia vào các buổi họp nhóm để thảo luận, chỉnh sửa và hoàn thiện các kịch bản.

Cộng tác với đạo diễn, sản xuất và các bộ phận khác để đảm bảo kịch bản đáp ứng yêu cầu dự án.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng bạn cần có đam mê với việc viết lách và sáng tạo.

Có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Có khả năng tưởng tượng, xây dựng các tình huống kịch bản sáng tạo và hấp dẫn.

Kỹ năng viết tốt, rõ ràng và mạch lạc.

Ưu tiên những ứng viên có sở thích hoặc niềm đam mê về đồ chơi, đồ handmade, trẻ em hoặc các nền tảng sáng tạo khác.

Cởi mở, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH VNTUBE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa và gửi xe

Được đào tạo bài bản về biên kịch và các kỹ năng liên quan đến nghề.

Môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và hỗ trợ.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, trở thành một biên kịch chuyên nghiệp trong ngành.

Lương hấp dẫn, có thể thỏa thuận tùy theo năng lực.

Cơ hội tham gia vào các dự án lớn và đa dạng.

Hưởng chế độ đầy đủ, được tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VNTUBE

