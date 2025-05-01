Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường và nội dung: Chủ động tìm kiếm, phân tích các nội dung hot/viral trên mạng xã hội và thị trường quảng cáo.

Phân tích hành vi người tiêu dùng, xu hướng truyền thông, hoạt động của đối thủ cạnh tranh để làm cơ sở định hướng nội dung.

Lên ý tưởng và viết kịch bản cho các sản phẩm truyền thông: TVC, viral clip, phim thương hiệu, social video (TikTok, Reels, Shorts…), video giới thiệu sản phẩm, v.v.

Quản lý đội nhóm, đảm bảo chất lượng và nội dung video sản xuất ra đúng theo kịch bản.

Thu thập và phân tích số liệu liên quan đến hiệu quả nội dung (lượng reach, engagement, tỷ lệ chuyển đổi, độ phủ thương hiệu, v.v.) từ các công cụ như Facebook Insight, TikTok Analytics, Google Analytics, v.v.

Quản lý tiến độ viết kịch bản, giám sát quá trình sản xuất nội dung để đảm bảo đúng timeline và chất lượng.

Phối hợp và làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan (thiết kế, media, production house, agency) trong quá trình triển khai dự án.

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, PR, Văn học, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Biên kịch nội dung Marketing, Content Creative, Copywriter hoặc tương đương.

Kỹ năng viết lách sáng tạo, storytelling chuyên nghiệp.

Khả năng phân tích số liệu, tìm kiếm và khai thác thông tin nhanh, chính xác.

Kỹ năng quản lý công việc cá nhân và quản lý đội nhóm.

Am hiểu xu hướng truyền thông, thị hiếu khách hàng, nền tảng social media.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy trình sản xuất TVC, viral clip.

Tư duy chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao, khả năng multi-task tốt.

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, công ty hỗ trợ nhân viên nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc

Thu nhập cạnh tranh: Mức lương và phúc lợi tương xứng với năng lực và kết quả công việc.

Tăng lương: Cung cấp cơ hội tăng lương theo kế hoạch chính sách của công ty.

Bảo hiểm: công ty cung cấp đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và có các chính sách chăm sóc sức khỏe.

Thưởng hàng năm: Thưởng lương tháng 13, quà tặng lễ Tết (Tết Nguyên đán, Trung thu, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Sinh nhật,...) theo chế độ, chính sách của công ty.

Đào tạo ngoại ngữ: tham gia lớp học tiếng Trung miễn phí liên tục với giảng viên chuyên nghiệp.

Chế độ chính sách gắn kết - Team Buiding: mỗi quý sẽ được hỗ trợ một khoản chi phí nhằm tổ chức party, vui chơi giải trí gắn kết tình đồng đội.

Khen thưởng nhân viên: có cơ hội được đi tham quan, du lịch tại trụ sở chính và các nước có trụ sở như Trung Quốc, Thái Lan, Philipines, Indonesia, Cannada,... dành cho nhân viên.

Cung cấp kỹ năng và phát triển nghề nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Nghỉ phép hàng năm: Tận hưởng chính sách nghỉ phép hàng năm.

Cung cấp thiết bị làm việc: Công ty cung cấp máy tính xách tay và các thiết bị khác cần thiết cho công việc.

Chăm sóc sức khỏe: Cung cấp các lợi ích chăm sóc sức khỏe.

Môi trường làm việc: trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, công ty cung cấp kỹ năng để giúp nhân viên nâng cao năng lực và cung cấp cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin