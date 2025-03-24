Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản, lời bình cho video AI
Lên ý tưởng và thực hiện các kịch bản sản xuất AI theo yêu cầu cầu.
Phối hợp thực hiện với các bộ phận liên quan.
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu và phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có khả năng viết tốt và giao tiếp hiệu quả.
Kỹ năng viết, biên tập, biên kịch tốt, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim hoạt hình hoặc các sản phẩm tương tự
Có khả năng sáng tạo cao là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi khác.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
