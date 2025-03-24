Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản, lời bình cho video AI

Lên ý tưởng và thực hiện các kịch bản sản xuất AI theo yêu cầu cầu.

Phối hợp thực hiện với các bộ phận liên quan.

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu và phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có khả năng viết tốt và giao tiếp hiệu quả.

Kỹ năng viết, biên tập, biên kịch tốt, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim hoạt hình hoặc các sản phẩm tương tự

Có khả năng sáng tạo cao là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi khác.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin