Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản, lời bình cho video AI
Lên ý tưởng và thực hiện các kịch bản sản xuất AI theo yêu cầu cầu.
Phối hợp thực hiện với các bộ phận liên quan.
Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu và phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có khả năng viết tốt và giao tiếp hiệu quả.
Kỹ năng viết, biên tập, biên kịch tốt, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim hoạt hình hoặc các sản phẩm tương tự
Có khả năng sáng tạo cao là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi khác.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ TDC GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà ông Nguyễn Trọng Ngọc - Xóm 1, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

