Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 5 đồng me mễ trì nam từ liêm hà nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng kịch bản video ngắn (TikTok, YouTube Shorts, Reels) theo định hướng trẻ trung, chuyên gia nhưng không khô cứng.
Sáng tạo nội dung thu hút học sinh muốn đi du học
Phát triển các format nội dung mới giúp tăng tương tác, giữ chân người xem.
Phối hợp với team sản xuất để đảm bảo kịch bản bám sát chiến lược truyền thông.
Theo dõi xu hướng, tối ưu nội dung dựa trên hiệu quả thực tế.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với việc sáng tạo nội dung các nền tảng video ngắn.
Có kinh nghiệm viết kịch bản video ngắn, ưu tiên nội dung giáo dục, du học hoặc giải trí.
Ưu tiên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung cá nhân trên tiktok, youtube, hoặc từng làm ở agency truyền thông

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 9.000.000 -12.000.000 triệu đồng (Thỏa thuận theo năng lực) + thưởng
(Thỏa thuận theo năng lực) +
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và mọi lợi thế của bản thân.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN…).
Các chế độ phúc lợi khác: Nghỉ lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, phép năm, du lịch…
Thời gian làm việc: Từ 9h00 - đến 18h00, Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, và 2 ngày thứ 7/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

