Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 5 đồng me mễ trì nam từ liêm hà nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng kịch bản video ngắn (TikTok, YouTube Shorts, Reels) theo định hướng trẻ trung, chuyên gia nhưng không khô cứng.
Sáng tạo nội dung thu hút học sinh muốn đi du học
Phát triển các format nội dung mới giúp tăng tương tác, giữ chân người xem.
Phối hợp với team sản xuất để đảm bảo kịch bản bám sát chiến lược truyền thông.
Theo dõi xu hướng, tối ưu nội dung dựa trên hiệu quả thực tế.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với việc sáng tạo nội dung các nền tảng video ngắn.
Có kinh nghiệm viết kịch bản video ngắn, ưu tiên nội dung giáo dục, du học hoặc giải trí.
Ưu tiên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung cá nhân trên tiktok, youtube, hoặc từng làm ở agency truyền thông
Có kinh nghiệm viết kịch bản video ngắn, ưu tiên nội dung giáo dục, du học hoặc giải trí.
Ưu tiên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung cá nhân trên tiktok, youtube, hoặc từng làm ở agency truyền thông
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng: 9.000.000 -12.000.000 triệu đồng (Thỏa thuận theo năng lực) + thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
