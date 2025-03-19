Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5 đồng me mễ trì nam từ liêm hà nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Xây dựng kịch bản video ngắn (TikTok, YouTube Shorts, Reels) theo định hướng trẻ trung, chuyên gia nhưng không khô cứng.

Sáng tạo nội dung thu hút học sinh muốn đi du học

Phát triển các format nội dung mới giúp tăng tương tác, giữ chân người xem.

Phối hợp với team sản xuất để đảm bảo kịch bản bám sát chiến lược truyền thông.

Theo dõi xu hướng, tối ưu nội dung dựa trên hiệu quả thực tế.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với việc sáng tạo nội dung các nền tảng video ngắn.

Có kinh nghiệm viết kịch bản video ngắn, ưu tiên nội dung giáo dục, du học hoặc giải trí.

Ưu tiên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung cá nhân trên tiktok, youtube, hoặc từng làm ở agency truyền thông

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 9.000.000 -12.000.000 triệu đồng (Thỏa thuận theo năng lực) + thưởng

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và mọi lợi thế của bản thân.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN…).

Các chế độ phúc lợi khác: Nghỉ lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, phép năm, du lịch…

Thời gian làm việc: Từ 9h00 - đến 18h00, Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, và 2 ngày thứ 7/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

