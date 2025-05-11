Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
1. Cập nhật xu hướng
2. Lên ý tưởng kịch bản
- Lên ý tưởng câu chuyện cho các tập phim hoạt hình xoay quanh các nhân vật Sprunki
- Kịch bản có cốt chuyện hấp dẫn, ý tưởng mới lạ, thỏa sức sáng tạo
- Đảm các tiêu chí theo tiêu chuẩn kịch bản của dự án
3. Lên kịch bản chi tiết
- Đam bảo mạch chuyện thu hút, tạo kịch tính, gay cấn
- Đảm bảo logic hình ảnh
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích phim hoạt hình, đặc biệt là thể loại hành động – hài hước
Tư duy sáng tạo, có khả năng viết kịch bản hấp dẫn
Biết sử dụng các công cụ AI hỗ trợ công việc (ví dụ: viết kịch bản, phân cảnh, tạo gợi ý hình ảnh…)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:
Lương cứng từ 9 - 13M + Thưởng chung (mức thưởng tối thiểu hiện tại từ 1 triệu trở lên)
Tăng lương: 2 lần/năm
Phụ cấp trang phục: 4 triệu đồng/năm
Thưởng: Lễ, Tết, tháng lương 13 và nhiều chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
