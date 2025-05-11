Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

1. Cập nhật xu hướng

2. Lên ý tưởng kịch bản

- Lên ý tưởng câu chuyện cho các tập phim hoạt hình xoay quanh các nhân vật Sprunki

- Kịch bản có cốt chuyện hấp dẫn, ý tưởng mới lạ, thỏa sức sáng tạo

- Đảm các tiêu chí theo tiêu chuẩn kịch bản của dự án

3. Lên kịch bản chi tiết

- Đam bảo mạch chuyện thu hút, tạo kịch tính, gay cấn

- Đảm bảo logic hình ảnh

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích phim hoạt hình, đặc biệt là thể loại hành động – hài hước

Tư duy sáng tạo, có khả năng viết kịch bản hấp dẫn

Biết sử dụng các công cụ AI hỗ trợ công việc (ví dụ: viết kịch bản, phân cảnh, tạo gợi ý hình ảnh…)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn:

Lương cứng từ 9 - 13M + Thưởng chung (mức thưởng tối thiểu hiện tại từ 1 triệu trở lên)

Tăng lương: 2 lần/năm

Phụ cấp trang phục: 4 triệu đồng/năm

Thưởng: Lễ, Tết, tháng lương 13 và nhiều chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BTM GROUP

