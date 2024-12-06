Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Tuyển dụng điều phối vận tải

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Mức lương
14 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 4 Đường 61 Tổ 6 Khu phố 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

Giới thiệu công ty
Công ty thương mại điện tử của Mỹ có chi nhánh tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia, đồng thời có 6 nhà kho tự xây dựng rộng 300.000 feet ở Atlanta, Charlotte và Los Angeles. có 200 nhân viên trên toàn thế giới. Doanh thu hàng năm là 220 triệu USD
-Quản lý và duy trì tài khoản tiêu dùng; duy trì xếp hạng đánh giá cao và sự uy tín của tài khoản trên sàn
-Định kỳ tổng hợp số liệu bán hàng, số liệu tồn kho, điều chỉnh chiến lược bán hàng kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ bán hàng

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương Gross từ 14,000,000 trên 25,000,000
- Cung cấp chương trình đào tạo, training cho nhân viên.
- Môi trường làm việc genZ siêu thoải mái
- Cơ hội đào tạo và làm việc tại Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ
- Tham gia BHXH theo chế độ nhà nước, lương tháng 13
-Phụ cấp cơm trưa , xăng xe
-Mỗi tháng tổ chức các tiệc sinh nhật , Lễ và Tết
-Nghỉ lễ , Tết theo chế độ nhà nước

Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Yêu cầu độ tuổi: 22-30 tuổi
-Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành thương mại điện tử, IT, quản trị kinh doanh, v.v...
-Hơn 1 năm kinh nghiệm vận hành độc lập trên nền tảng Amazon;nắm rõ các quy tắc xếp hạng của Amazon và khả năng điều chỉnh xếp hạng từ khóa ( SEO ) một cách nhanh chóng.
-ưu tiên có kinh nghiệm vận hành các sàn thương mại điện tử như Amazon、eBay、Tiki、Lazada、Shopee
-ưu tiên Có tổ chức và khả năng sáng tạo
- Thành thạo thao tác máy tính và ứng dụng văn phòng office , đặc biệt là Excel
-Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Đường 61 Tổ 6 Khu phố 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-dieu-phoi-van-tai-thu-nhap-14-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job266126
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Hạn nộp: 17/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Hạn nộp: 17/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Pamper Me
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Pamper Me làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Pamper Me
Hạn nộp: 14/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Hạn nộp: 10/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Hạn nộp: 17/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Hạn nộp: 17/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Pamper Me
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Pamper Me làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Pamper Me
Hạn nộp: 14/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Hạn nộp: 10/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất