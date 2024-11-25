Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên lấy mẫu xét nghiệm bằng các hoạt động: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhằm đạt được mục tiêu đề ra

Lập và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo tháng, quý, năm

Xây dựng quy trình, chính sách và tiêu chuẩn dịch vụ

Thu thập các khiếu nại, phản ảnh của khách hàng (phòng khám/ bệnh viện/cơ sở y tế/ khách hàng cá nhân) hành động khắc phục phòng ngừa

Lập kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho khách hàng trong các dịp đặc biệt

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các chỉ số đánh giá dịch vụ khách hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm quản lý ở vị trí tương đương;

Ưu tiên ứng viên đã từng là Quản lý/ Điều phối logistic/ quản lý tại các đơn vị Vận chuyển;

Ứng viên từng làm quản lý phòng khám/ điều dưỡng trưởng....;

Có tư duy về hệ thống, có kỹ năng quản lý tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục;

Kỹ năng đào tạo, làm việc nhóm và phát triển đội nhóm;

Tỉ mỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc./

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ HẤP DẪN: Lương cứng 20-30.000.000 VNĐ/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng

Làm việc trong môi trường trẻ trung, minh bạch, tin cậy và truyền cảm hứng, đặc biệt các sếp nhiệt tình

Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm, thưởng 06 tháng đầu năm, thưởng cuối năm, quà công đoàn,......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin